SMANJUJU SE LISTE ČEKANJA ZA VRTIĆE: Obezbeđeno oko 5.000 dodatnih mesta

Za decu koja će nakon ovogodišnjeg konkursa za predškolske ustanove ostati ispod crte Grad Beograd će moći da obezbedi između 4.500 i 5.500 dodatnih mesta, izjavio je danas v. d. gradskog sekretara za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

Uoči objavljivanja liste primljene dece, Gak je istakao da će broj dodatnih

slobodnih mesta sigurno biti i veći, ali da je u ovom momentu poznato da će „Mreža škola” otvoriti sigurnih oko 1.200 mesta.

Sekretarijat će, kako je najavio, odobravati do 20 odsto povećanja kapaciteta vrtićima koji to traže, što iznosi do 1.400 mesta, te da privatni vrtići mogu da ponude između dve i tri hiljade mesta za koje će grad refundirati deo troškova.

"Ovo je cifra koja je za sada sigurna, ali će ona rasti jer činimo sve da u „Mrežu škola” uključimo još škola, ali i da pronađemo druge objekte koje bismo mogli da iskoristimo. Time ćemo lagano smanjivati listu čekanja", rekao je Gak.

On je precizirao da se u ovom trenutku pokreće postupak javne nabavke ili se priprema projektna dokumentacija za adaptaciju osam škola u Beogradu, koje će biti deo projekta „Mreža škola”.

To su škole „Jovan Cvijić” na Paliluli, „Vojvode Mišić” na Savskom vencu, „1300 kaplara” na Zvezdari, „Ratko Mitrović” i „Đuro Strugar” na Novom Beogradu, „Sutjeska” i „Radivoj Popović” u Zemunu i „Vladimir Rolović” u Rakovici (izdvojeno odeljenje).

"Tačan iznos radova će se znati po završetku projektne dokumentacije, ali je

važno da je Grad Beograd obezbedio novac za ove potrebe", rekao je Gak.

On je istakao da se time, osim proširenja kapaciteta predškolskih ustanova,

postiže i racionalno korišćenje već postojećih praznih prostora u školama.

"Učinićemo sve da obezbedimo što je moguće više slobodnih mesta ali na način da se zadrži kvalitetan boravak dece", zaključio je Gak.

