PEŠKE ILI AUTOBUSOM: Bez trolejbusa 19, 21 i 22 za vikend

BEOGRAD - Zbog radova na redovnom održavanju trolejbuske kontaktne mreže u Mileševskoj ulici, od subote do ponedeljka doći će do izmene režima rada linija na delu od Ulice Radivoja Koraća do Ulice Branka Krsmanovića.

Radovi će se izvoditi od večeras u 0.30 do ponedeljka u 3.30. U subotu i nedelju celodnevno trolejbuske linije 19, 21 i 22 privremeno se ukidaju, dok će trolebujska linija 29 saobraćati na relaciji Studentski trg - Trg Slavija i nosiće oznaku 29L.

Linija neće saobraćati u subotu od 9 do 17 časova, zbog pešačke subote.

Uspostaviće se privremene autobuske linije 21A na relaciji Trg Slavija - Učiteljsko naselje i 29A na relaciji Trg Slavija - Medaković 3, dok će vozila sa linije 83 saobraćati na relaciji Trg Slavija - Zemun (Bačka).

(Kurir.rs/Beoinfo/Foto: Aleksandar Jovanović)