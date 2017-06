RODITELJI NA IGLAMA: BG vrtići danas objavili rang-liste, Novi Beograd izbacuje svoju 19. juna

BEOGRAD - Liste čekanja za mesta u vrtićima biće ove godine manja, navedeno je u saopštenju Gradske uprave u kome se ističe i da su danas objavljene liste dece koja su primljena u vrtiće po ovogodišnjem konkursu.

Kako je navedeno prema podacima predškolskih ustanova ovogodišnja lista čekanja sigurno će biti manja od prošlogodišnje, kada je bilo 10.000 dece, budući da se sada očekuje oko 7.000 mališana.

Produžetak roka za pregled zahteva zatražila je samo predškolska ustanova "11. april" na Novom Beogradu, koja će svoju listu objaviti 19. juna.

Ove godine pristiglo je 23.084 zahteva, dok se 3.510 zahteva odnosi na obavezno predškolsko obrazovanje koje nije uračunato u slobodnih oko 7.000 mesta. Takođe, 690 podnetih zahteva je višak u sistemu jer su neki roditelji konkurisali na više mesta, a kako je najavio v.d. sekretara za obrazovanje i decju zaštitu Slavko Gak, Grad Beograd je vec obezbedio oko 5.000 dodatnih slobodnih mesta.

"Time dolazimo do liste čekanja od oko 7.000 dece, što je uspeh i čime zaista možemo biti zadovoljni. Narocito imajuci u vidu da ce se još mesta u predškolskim ustanovama tek otvarati, na čemu radimo", rekao je Gak, dodavši da ce upisne komisije do kraja juna razmatrati žalbe roditelja.

On je podsetio da je u ovom momentu poznato da će "Mreža škola" otvoriti sigurnih oko 1.200 mesta, da će Sekretarijat odobravati do 20 odsto povećanja kapaciteta vrtićima koji to traže i za to ispunjavaju uslove što iznosi do 1.400 mesta te da privatni vrtići mogu da ponude izmedu dve i tri hiljade mesta za koje ce grad refundirati deo troškova.

"Ovo je cifra koja je za sada sigurna, ali će ona rasti jer činimo sve da u "Mrežu škola" uključimo još škola ali i da pronađemo druge objekte koje bismo mogli da iskoristimo. Time cemo lagano smanjivati listu čekanja", zaključio je Gak.

