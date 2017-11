SKANDAL U BEOGRADSKOM DOMU ZDRAVLJA: Doktorka zaključala pacijentkinju, razlog će vas ZAPREPASTITI

Nijedan lekar u ovoj zdravstvenoj ustanovi nije hteo da prepiše lek njenoj bolesnoj majci.

Doktorka doma zdravlja Palilula zaključala je u svoju ordinaciju Aleksandru Lazović iz Beograda zbog toga što je telefonom snimala njihov razgovor bez njenog znanja. Lazović se na ovaj drastični korak odlučila zato što, kako tvrdi, nijedan lekar u ovoj zdravstvenoj ustanovi nije hteo da prepiše lek njenoj bolesnoj majci. S druge strane, u Domu zdravlja ističu za da nisu mogli da joj izdaju lek jer nije imala potrebne izveštaje i nalaze na osnovu kojih bi to mogli da učine.

Sve je počelo kada je 25. oktobra otišla u dom zdravlja da bi uzela recept za lek koji je u tom trenutku njenoj majci, oboleloj od akutne leukemije, bio neophodan.

S obzirom da njena doktorka nije radila, primila ju je druga, zadužena za hitne slučajeve. Ona međutim, nije želela da joj propiše lek, ne priznavajući raniji izveštaj specijaliste u kojem je ovaj medikament jedini izbor za lečenje.

- Ni moje uporno objašnjavanje da sam se sa hematologom čula telefonom i da je on rekao da je situacija hitna i da moja majka može dobiti unutrašnje krvarenje ukoliko ne dobije lek, nije urodilo plodom. Recept nije htela da mi prepiše, pravdajući se da izveštaj specijaliste, od maja meseca, ne važi - tvrdi za Lazović i kaže da je tada tražila razgovor sa načelnicom dr Ljiljanom Bajagić Ilić.

I tada počinje drama, koja se završava njenim zaključavanjem u doktorkinoj sobi. Ćerka pacijentkinje uporno je pokušavala, čak u pojedinim trenucima je bila na ivici suza, da od lekara dobije napismeno da ne žele da joj izdaju lek, ali je dobila odgovor da zdravstveni radnici nisu obavezni na to. Na snimku se, prema pisanju, čuje i kako Lazić samouvereno govori da se "bolje razume u bolest svoje majke od lekara s kojima je pričala jer je o tome sve pročitala".

- Kada je saznala da imam snimak, ona je ustala i krenula ka vratima. Zaključala me je i pozvala obezbeđenje i policiju, govoreći da ne mogu da izađem iz prostorije dok oni ne dođu - prepričava Aleksandra.

Guranje na vratima

Kaže da je ostala u šoku, ali da se sabrala i pokušala da izađe, ali nije uspela.

- I moj brat je bio u Domu zdravlja. Pozvala sam ga i rekla mu da sam zaključana na petom spratu. Uspela sam da izađem na druga vrata i uđem u prostoriju u kojoj su bile medicinska sestra, dr Bajagić i još jedna osoba.

Pokušala sam da izađem, ali je doktorka počela da me gura ne dajući mi da priđem vratima na kojima je pored nje bila naslonjena i medicinska sestra. Doktorka je onda telefonom pozivala zamenika direktora i obavestila ga da je pozvala policiju i obezbeđenje. U tom trenutku nailazi i moj brat. On pokušava da otvori vrata, ali ga nisu pustili. Na to on gura vrata i ulazi unutra - prepričava Aleksandra ovaj događaj.

foto: Profimedia

Svi akteri saslušani u policiji

U međuvremenu je stigla i policija, izjave su dali i Aleksandra, njen brat i doktorke, a sutradan su svi opet bili pozvani u policiju na opštini Palilula.

- Ne razumem šta su tim zaključavanjem hteli da postignu. Da li su mislili da sam psihički neuravnotežena i nestabilna ličnost, pa me trebaju smestiti u ludnicu. Ili, možda, da će mi organi reda oduzeti telefon. Ja sam ta koja je trebalo da zove policiju, jer su mi oduzeta osnovna ljudska prava. I na kraju, ja sam ta koja je doživela čin užasnog poniženja u zdravstvenoj ustanovi u centru prestonice. Zbog toga ću tužiti sve ove lekare - ljutito kaže Lazović.

Dom zdravlja: Pacijentkinja bila neprijatna prema lekarima

U Domu zdravlja "Palilula" ne spore da je do incidenta došlo, ali navode da je pacijentkinja bila neprijatna prema lekarima. Pomoćnik direktora doma zdravlja dr Igor Dimitrijević nije odgovorio na pitanje da li će doktorka, koja je Aleksandru zaključala, snositi neke konsekvence.

- Pacijentkinja nije bila zaključana, samo joj nije bilo dozvoljeno da izađe dok ne dođe policija. Ako ta žena ima neki problem sa doktorkom, neka pokrene privatnu parnicu. Međutim, njoj nije bilo uskraćeno pravo, jer nije imala pravo na recept. Ne možemo da izdamo lek na osnovu izveštaja specijaliste od maja meseca, jer doktorke nisu znale koju dozu leka treba da propišu - kaže pomoćnik direktora.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KAKAV ŠOK! Ova žena je neverovatna! Uspela je da pobegne kidnaperu iz gepeka!

Kurir

Autor: Kurir