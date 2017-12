BURNA NOĆ IZA BEOGRAĐANA: 10 povređenih u 4 udesa, srčane bolesnike i astmatičare mučile tegobe

Hitna pomoć imala je noćas 112 intervencija od kojih 22 na javnom mestu, a dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima je 10 osoba lakše povređeno.

U nezgodi koja se dogodila na Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića lakše je povređen muškarac starosti od oko 30 godina koji je prevezen u Urgentni centar, rekla je portparolka Hitne pomoći Nada Macura. Na obilaznici oko Beograda kod tunela u Rakovici žene od 36 i 32 godine i muškarac od 33 lakše su povređeni u saobraćajnoj nezgodi i prevezeni su u Urgentni centar.

U 00.33 došlo je do udesa na uglu Svetomira Nikolajevića i Trajka Stankovića na Zvezdari pri čemu je povređen motociklista od oko 31 godinu. On je prevezen u Urgentni centar. Na autoputu za Zagreb kod kvantaške pijace došlo je takođe do udesa u kom je lakše povređeno pet osoba, a Macura je istakla da su svi bili mlađeg uzrasta prema navodima lekara sa lica mesta i dodala da su oni prevezeni u Urgentni centar.

Od hroničnih bolesnika Hitnoj pomoći su se noćas obraćale najviše osobe sa hipertenzijom, bilo je šlogova, astmatičari i srčani bolesnici. Tokom jučerašnjeg dana, Hitna pomoć je imala 150 intervencija od kojih 43 na javnom mestu, a dogodilo se osam udesa od kojih jedna juče u 9.40, teška trauma pešaka od oko 53 godine, koji je prevezen na reanimaciju u Urgentni centar. Macura je istakla da je njemu navodno pozlilo pre nego što je do udesa došlo.

