GSP UVODI DRES KOD ZA VOZAČE AUTOBUSA: Od naredne godine moraće ovako da se oblače

BEOGRAD - Košulje, majice, letnje i zimske pantalone, suknje, jakne, cipele, pa čak i kačketi i kravate biće naredne godine deo uniforme vozača GSP „Beograd”!

Radnici najvećeg gradskog prevoznika ponovo će biti u uniformama, i to od glave do pete, pošto je GSP raspisao tender za kupovinu odeće i obuće, i to za sva godišnja doba, za gospodu i za dame.

Stil je prilagođen uslovima rada, pa će tako umesto sakoa vozači dobiti jakne, a umesto letnjih košulja - majice. Ipak, sastavni deo novog izgleda biće i teget kravata. Pantalone su naručene za zimski i letnji period, a tokom toplijih dana žene će nositi suknje.

Jakna će biti ravnog kroja i tamnoplave boje, izrađena od poliestera, dok će postava biti viskozna. Uz jaknu će ići i tamnoplavi prsluk uložak.

Dok će deblje pantalone u hladnim danima nositi i dame, leti su za njih predviđene suknje srednje dužine. Kroj će biti klasičan, ravan, a zadnji deo po sredini imaće šav.

Košulje će takođe biti klasičnog kroja i plave boje (ne tamnoplave), dugih rukava, sa dvodelnom kragnom.Imaće međupostavu i džep na levoj strani u visini grudi. Izradiće se u muškoj i ženskoj varijanti.

Za tople dane predviđena je majica sa kratkim rukavom i kragnom, takođe plave boje, od pamuka. Kravata će biti klasična, tamnoplava, a kačket će imati i logo GSP.

Obuća je u tenderskoj dokumentaciji definisana kao „cipele-patike”, što znači da je verovatno reč o varijanti pogodnijoj za vožnju.

