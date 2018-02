VRAČARCI, PRIPREMITE ZALIHE: Ovi delovi opštine će u sredu ostati bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Vračar, sutra od 8 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u više ulica.

Bez vode će biti potrošači u Đerdapskoj od Vidovdanske do Generala Horvatovića, Sazonovoj od Jovana Rajića do Jadranske, Cerskoj od Svetolika Rankovića do Jadranske, Šumatovačkoj od Cerskog prolaza do Južnog bulevara, Jadranskoj, Cerskom prolazu i Južnom bulevaru od Vladimira Karića do Dr Milutina Zečevića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" na telefon 3 606 606, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb adresi www.bvk.rs.

