BEOGRAĐANI, PAŽNJA! Ovo je radno vreme PIJACA tokom PRAZNIKA

Jedino će pijace "Zemun", "Banovo Brdo", "Bele Vode" i "Dušanovac" 1. i 7. januara raditi skraćeno od 6 do 13 časova, navodi se u saopštenju.Sve zelene pijace će 2. januara raditi od 6 do 13 časova.

RADNO VREME PRODAVNICA ZA NOVU GODINU: U nedelju neradno, a u ponedeljak i utorak do 12 sati

Garaža na pijaci "Zeleni venac" neće raditi 1. i 7. januara, dok će ostalim danima raditi uobičajno, od 6 do 21 čas. Otvoreni tržni centar – Novi Beograd ("Buvljak") će 31. decembra raditi od 8 do 16 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi. "Pijaca za promet starih stvari i robe sa greškom" na Miljakovcu će 31. decembra raditi od 6 do 19 časova, dok 1. i 7. januara neće raditi. Tržni centar "Krnjača" (cvetna pijaca) ; će 1. i 7. januara biće zatvoren.

Garaža Zeleni venac, Foto: Beoinfo

Prodajni objekti iz trgovinskog lanca Delez Srbija, odnosno prodavnice Maksi, Šop end gou i Tempo, u subotu 31. decembra radiće do 18 časova, dok će za većinu prvi dan 2017. biti neradan, saopšteno je iz te kompanije. Prvog januara od 12 do 18 časova radiće samo Maksi supermarketi u Svetogorskoj ulici u Beogradu, kao i oni na Zlatiboru i na Kopaoniku. Ovaj lanac je saopštio i da će za Božić, 7. januara raditi Maksi supermarketi na Zlatiboru i Kopaoniku,Na Badnje veče, 6. januara, svi objekti biće otvoreni do 18 časova.

Foto: Profimedia

Prodajni objekti kompanije Idea će 31. decembra raditi do 18 časova osim prodavnice na Kopaoniku čije će radno vreme biti do 20 časova.Idea je saopštila da 1. januara 2017. objekti te kompanije neće raditi, osim prodavnice na Kopaoniku, koja će raditi uobičajno kao i prodavnice u Svetogorskoj 22 u Beogradu koja će biti otvorena od 8 do 15 časova. Na Badnji dan, 6. januara, objekti te kompanije će raditi do 18 časova osim prodavnice na Kopaoniku čije će radno vreme biti redovno. Na Božić, 7. januara, neće raditi, osim prodavnice na Kopaoniku, čije će radno vreme biti redovno.

Foto: Reuters

Svi objekti Rode će 31. januara raditi do 19 časova, 1. januar naredne godine će biti zatvorene dok će 2.januara raditi uobičajno.

Merkator centri će 31. decembra i na Badni dan, 6. januara naredne godine raditi skraćeno do 18 časova. Prvog dana u 2017. kao i na Božić, 7. januara Merkator centri neće raditi.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Beta,Foto: Dragana Udovičić