BEOGRADSKO JUTRO BEZ ŠPICA: Ulice prohodne, ali i ZATVORENE zbog Bogojavljenske litije

- Saobraćaj se zasada u gradu odvija najnormalnije i gužvi i zastoja nigde nema. Čak ni na važnim deonicama intezitet saobraćaja nije pojačan i gde god da krenu, Beograđani će ovog jutra stići brzo - tvrde beogradski taksisti.

U skoro svim beogradskim opštinama danas se proslavlja Bogojavljenje, organizuju litija i trka za Časni krst, zbog čega će pojedine ulice biti nakratko zatvorene za saobraćaj, navodi se u saopštenju GSP-a.

Na opštini Čukarica u periodu od 10.45 do 11.15 sati, održaće se svečana Litija, zbog čega će povremeno za motorni saobraćaj, uz asistenciju saobraćajne policije, biti zatvorene ulice Visoka (deonica od Hrama Svetog Đorđa do raskrsnice sa ulicom Radničkom) i ulica Radnička (deonica od ulice Visoke do ulaza u Adu Ciganliju).

U Zemunu litija počinje nešto kasnije, od 11.30 do 12.30 sati, zbog čega će u tom vremesnkom razmaku povremeno za saobraćaj biti zatvorene ulice Njegoševa, Glavna, Gospodska i Kej Oslobođenja (do Masarikovog trga).

U oba slučaja vozila JGPP-a će prolazak Litije čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

