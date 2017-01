DOČEK ZAVRŠEN SMRĆU: Beskućnici na Voždovcu čekali Novu godinu pa izazvali požar u napuštenoj baraci

Beskućnici su se sinoć okupili kod jednog od njih u baraki ne bil bar na kakvom zaklonu od zime obeležili Novu godinu. Međutim, skromni doček krenuo je po zlu.

- To su šupe, kao što možete da vidite, i u jednoj od njih je živeo beskućnik već nekoliko godina. On je došao sa još dvojicom. Zatvorili su se unutra i čekali Novu godinu. Verovatno su vatru zapalili da bi se grejali, a pošto pretpostavljam da su malo popili, stvar se omakla kontroli- priča Života Majstorović, čovek koji živi u kući do barake koja je izgorela cela.

Kada su došli vatrogasci i policija, "domaćin", koji je zadobio opekotine nogu, je rekao kako je sa još jednim prijateljem izašao iz šupe, ali da je treći ostao unutra. Požar je besneo više od tri sata, koliko su se vatrogasci borili da obuzdaju stihiju. Sve pred očima žitelja okolnih kuća, navodi Blic.

- Požar je bio toliko veliki da sam pomislio "ode i moja kuća". Od devet do tri sata ujutru vatrogasci su bili tu. Sve to vreme sam razmišljao da li ću ostati bez krova nad glavom - kaže Života, još uvek potresen sinoćnim događajem.

Spasa gotovo da nije bilo za trećeg muškarca koji je ostao zarobljen pod ruševinama. Hitna pomoć je mogla da konstatuje samo smrt nesrećnog čoveka, a od barkae gotovo da nije ostalo ništa.

Po Životinim rečima, hidrant koji se nalazi u Bilećkoj ulici, koji je ujedno najbliži mestu požara, nije bio ispravan pa su vatrogasci morali mnogo dalje da idu da bi dopunili svoja vozila.

- Najveći problem je što, za vreme dok bi oni otišli i napunili kamion, vatra bi se povećala, i tako konstantno nekoliko sati - dodaje Života.

Kako kaže Života, svog komšiju iz baraka poznavao je tek malo, ali je načuo da je svojevremeno je imao probleme sa zakonom, i moguće da se skrivao od nekoga.

- Imao je običaj da vadi kablove iz kontejnera koje bi posle palio u šerpama, ne bi li mu ostao samo bakar. Ali ne verujem da je to izazvalo požar - kaže Života.

