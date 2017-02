OPŠTA TUČA ZBOG BUS PLUSA: Putnik nije imao kartu, a onda je nastao haos! Povređen vozač i kontrolor

BEOGRAD - Prava drama u autobusu 71 odigrala se danas kada je nekolicina putnika fizički napala vozača i kontrolora, koji su tom prilikom povređeni. Uzrok incidenta bilo je to što jedan od putnika nije imao kartu za prevoz.

Kako je rekao predsednik Konzorcijuma privatnih autoprevoznika Drago Tošić, vozač je napadnut oko 10.30 sati u Vojvođanskoj ulici kod broja 56.

- Vozač je zaustavio vozilo i pritisnuo alarm, nakon čega su putnici skočili na njega i počeli da ga udaraju - poručio je Tošić dodajući da je incidentu prethodila verbalna svađa.

Naime, kontrolor "busplusa" je zatekao putnika bez karte, koji je nakon toga otišao do vozača da bi kupio kartu. Međutim, kada kontrola uđe u autobus, sistem za prodaju karata se automatski blokira, ali putnik to nije znao. Tada je došlo do koškanja, u koje se uključio još jedan putnik.

Hitna pomoć primila je poziv u 10.59 i izašla na teren, potvrdila je za Kurir doktorka Nada Macura.

Lekarska ekipa stigla je nakon nekoliko minuta u Vojvođansku 56 i prevezla dve osobe koje su učestvovale u sukobu u Urgentni centar.

- Kod lica koja su kolima Hitne pomoći prebačene na dalji medicinski tretman zabeležene su lakše telesne povrede - rekla je za Kurir dr Macura.

D. R.

