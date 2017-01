TEŠKI USLOVI RADA Vesić: Komunalni sistem u gradu funkcioniše besprekorno

Prema njegovim rečima, od početka zimske sezone na ulice je bačeno oko 5.000 tona soli, kao i oko 100 tona kalcijum-hlorida, koji se koristi pri ekstremno niskim temperaturama, na kojima upotreba soli nije dovoljna. U zalihama grad ima oko 14.000 tona soli i oko 300 tona kalcijum-hlorida, što je dovoljno za ostatak zime.

– JKP „Beograd-put” ima oko 100 vozila, a juče smo dodatno angažovali i putarske mašine, koje su korišćene na važnim pravcima kada je vodovod u pitanju kako u tim ulicama ne bi došlo do pojave leda i pucanja cevi. Razlog zbog kojeg tokom poslednjih dana imamo dosta problema sa pucanjem vodovodnih cevi je dotrajalost, jer je najveći deo vodovodnog sistema postavljen pre 40 godina. To je još jedan dokaz da smo uradili pravi potez kada smo prošle godine doneli odluku da tokom narednih 10 godina u Beogradu mora biti obnovljena kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža. To je jedini način da taj problem bude trajno rešen – istakao je Vesić.

On je dodao da je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” juče imalo 36 intervencija, a dan pre toga 40. – Oni dobro rade, stalno su na terenu, a kvarove otklanjaju veoma brzo. „Beokom servis” je od petka imao preko 1.000 poziva građana, a svaki od tih poziva je odmah prosleđen nadležnim preduzećima. JKP „Zelenilo – Beograd” radi u dve smene sa preko 300 radnika i 40 vozila. Njihovo zaduženje su parkovski prolazi, stepeništa, stajališta, platoi, dok JKP „Gradska čistoća” na terenu ima 1.200 radnika i preko 50 vozila.

Oni čiste pešačke prelaze, posipaju so i kalcijum-hlorid, dok je „GSP Beograd” u ovim hladnim danima „skratilo” tek nekoliko linija – istakao je gradski menadžer.On je rekao da je opšti utisak da gradske komunalne službe nikada nisu bolje funkcionisale uprkos teškim uslovima u kojima rade.

– Oko 100 vozila je zaduženo za čišćenje snega, dok u okruženju ima primera manjih gradova koji koriste dva ili tri puta više vozila za čišćenje. Prosečna starost naših kamiona je 20 godina, a pomoćnih vozila oko 15 i to je nešto sa čime moramo da se borimo. Zbog toga ćemo tokom 2017, prvi put posle mnogo godina, kupiti 10 novih kamiona. Doveli smo javna preduzeća u situaciju da mogu da investiraju i kupe nova vozila – istakao je Vesić i apelovao na građane koji primete pojavu ledenica na svojim zgradama da prvo sami ograde prostor u kojem postoji opasnost po pešake, a da potom, ukoliko nisu u mogućnosti sami da reše taj problem, pozovu „Beokom servis”, koji će obezbediti dolazak nadležne službe.

Takođe, apelovao je i na vozače da ne voze trasama koje koriste komunalne službe Beograda, kao i da oslobode prilaze i ulice drugog i trećeg prioriteta, kako bi vozila mogla da prođu i obave svoj deo posla. Kako je rekao, opštinama je dato oko 460 tona soli u pakovanjima od pet kilograma. Svaka skupština stanara može da dobije pakovanje soli u svojoj opštini, što je naravno besplatno. On je pozvao i sva pravna lica da ispune svoje obaveze koje se tiču čišćenja trotoara i prilaza njihovim lokalima. Sutra deca kreću u školu i jako je važno da svi prilazi školama budu očišćeni.

– Želim da naglasim da svi prihvatni centri naših 17 odeljenja Centra za socijani rad rade 24 časa dnevno. Kao Grad Beograd kontaktirali smo 700 najugroženijih porodica, kako bismo im pomogli da ne izlaze po ovakvim vremenskim uslovima. Opština Vračar je sjajno rešila taj problem i formirala kol-centar, spremili su dežurne ekipe iz domova zdravlja, u kontaktu su sa školama i to je način na koji bi lokalna samouprava trebalo da funkcioniše. Nadam se da će ovaj primer slediti i druge opštine – rekao je Vesić.

Gradski menadžer je podsetio da „Beogradske elektrane” rade u dvadesetčetvoročasovnom režimu i da dobro obavljaju svoj posao.

On je ocenio da komunalni sistem Beograda funkcioniše i u ovim ekstremno hladnim vremenskim prilikama, a da su se više nego dobre pokazale uštede velikih sredstava ostvarene u prethodnom periodu u komunalnom sistemu, što ranije nije bio slučaj.

Autor: Beoinfo,Foto: Dragana Udovičić