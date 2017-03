VESIĆ: Od Tošinog bunara do Požeške uskoro za manje od 10 minuta Beograd 15:26, 24.03.2017. 0

Obilasku radova sa novobeogradske strane prisustvovali su i vršioci dužnosti gradskih sekretara za saobraćaj i privredu Dušan Rafailović i Milinko Veličković, kao i direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Branislav Popović.

Vesić je podsetio da će ova saobraćajnica povezati Most na Adi i Tošin bunar preko ulica Đorđa Stanojevića, Španskih boraca i Omladinskih brigada.

– Ova dva kilometra potpuno novog bulevara biće uređena po svim standardima, sa četiri trake, zaustavnom trakom, biciklističkom stazom, četiri raskrsnkice, dve rampe, tri ulaza i izlaza i kada krajem juna bude pušten u saobraćaj od Tošinog bunara do Požeške ulice stizaće se za manje od deset minuta. Posao je vredan 13,5 miliona evra, izvodi ga španska kompanija „Rubau” sa domaćim podizvođačima a za nas je važno da će Most na Adi time biti u potpunosti stavljen u funkciju. Sličan posao nas čeka i sa druge strane, ka Rakovici i tek onda će most biti u svom punom kapacitetu – rekao je Vesić.

Gradski menadžer je istakao i da se u narednih desetak dana očekuje spajanje poslednjih pedeset metara nadzemne konstrukcije, kao i da će prostor ispod nje najverovatnije biti namenjen za parking prostor buduće nove autobuske stanice. On je istakao i očekivanje da će sve to podići atraktivnost ulaganja u ovaj deo Novog Beograda u kojem je do sada izgrađeno 100.000 kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora.

Glavni gradski urbanista Milutin Folić podsetio je i da je nedavno usvojen plan detaljne regulacije za prostor sa čukaričke strane Mosta na Adi.– Planom su predviđeni objekti koji su niži od mosta, za šta se raspisuje urbanističko-arhitektonski konkurs koji će pokriti deo gde se nalaze rezervoari NIS-a, šećerana i hipodrom. Sa NIS-om već imamo dogovor o uklanjanju rezervoara i naš plan je da se grad dalje razvija inplozijom, odnosno, unutar sebe i na mestima gde su „braunfildi”.

To se odnosi na prostore na kojima su nekada bila mesta za skladištenje, stara železnička infrastruktura i drugi, gde bi se napravili stambeno-poslovni kompleksi. Tako se Beograd više ne bi širio neplanski i van svojih prirodnih granica, već na mestima gde se infrastruktura može graditi i održavati mnogo jeftinije i jednostavnije. Takav je slučaj sa Beogradom na vodi, Makiškim poljem, Adom Hujom, brodogradilištem, Lukom „Beograd”, čime bismo stvorili samoodrživ grad, po ugledu na velike svetske gradove – rekao je Milutin Folić.

Vršilac dužnosti gradskog sekretara za saobraćaj Dušan Rafailović istakao je da je u saobraćajnom smislu završetak ove deonice značajan događaj jer će se povezati Most na Adi sa Pupinovim mostom.– Na taj način ostvaruju se bitne uštede u vremenu putovanja, snižavaju se troškovi i uspostavlja se brza i efikasnija saobraćajna veza. Ukrštanje unutrašnjeg magistralnog prstena sa okolnim ulicama je u istom nivou, ali smo predvideli sinhronizovani rad semafora, tako da će gubici prilikom ukrštanja biti minimalni – kazao je Rafailović.

Direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Branislav Popović najavio je da će se nakon završetaka radova na novobeogradskoj strani krenuti ka rakovičkoj strani, gde su u toku elaborati za rešavanje imovine, geodetski elaborati i tehnička dokumentacija.

– Obezbeđuju se sredstva za finansiranje ovih poslova i kada se posao završi, krenućemo u spajanje dela Mosta na Adi ka Rakovici, gde bi se dobio pun profil saobraćajnice do zgrade opštine Rakovica i taj deo grada na najbolji način povezao sa centrom grada – rekao je Popović.

