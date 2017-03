ZA BOLJI I EFIKASNIJI GRADSKI PREVOZ U BEOGRADU: Otvoren novi dispečerski centar GSP

Posle upoznavanja sa tehničko-tehnološkim novinama centra, zajedno sa direktorom GSP „Beograd”, gradonačelnik je obišao i restoran društvene ishrane, koji je takođe nedavno renoviran i čime je unapređen kvalitet uslova rada zaposlenih u ovom gradskom preduzeću.

Siniša Mali je istakao da je dispečerski centar postao mnogo moderniji sistem za upravljanje saobraćajem, kakav i zaslužuje najveći gradski prevoznik.

– Posle sedam godina uložili smo 8,5 miliona dinara da se ovaj prostor uredi, opremi i iz njega upravlja vozilima kojima GSP raspolaže. Ovde se slivaju sve informacije o javnom gradskom saobraćaju i sada možemo mnogo brže da reagujemo, produžimo ili skratimo linije i ovo je još jedna od lepeza usluga koju GSP može da ponudi građanima Beograda. Posle 25 godina rekonstruisali smo i restoran društvene ishrane, koji svakog dana koristi više od 2.500 radnika ovog gradskog preduzeća i to je urađeno u saradnji sa radnicima i predstavnicima sindikata, čime pokazujemo kako mnoge stvari možemo zajedno da promenimo – istakao je gradonačelnik.

Mali je podsetio i da su završeni radovi na rekonstrukciji pogona „Centrala”, kao i da su u toku radovi u pogonu „Kosmaj”.

- Očekujemo isporuku deset novih Ikarbusovih autobusa u sledećih nekoliko nedelja, 12 novih školskih autobusa, a još 30 zglobnih naručeno je do kraja godine. Dakle, korak po korak GSP „Beograd” staje na svoje noge i apelujem na građane Beograda da nam pomognu, jer sve ovo što sada radimo ne možemo da održimo bez njihove pomoći. To se odnosi i na plaćanje karata i na čuvanje vozila od grafitiranja i uništavanja jer sve to pripada svima nama i zajedno se borimo za svaki novi autobus, tramvaj i trolejbus – kazao je Siniša Mali.

On je zahvalio radnicima, sindikatu i rukovodstvu ovog gradskog prevoznika na tome što zajednički rade na rešavanju svih problema, naglasivši da i ovi projekti dokazuju da zajedništvo uvek pokaže svoj rezultat.Generalni direktor GSP „Beograd” Željko Milković zahvalio je gradonačelniku i Gradskoj upravi na podršci akcijama preduzeća u protekle tri godine.

- Ispunjavamo obećano, pred kraj 2016. i početkom ove godine obećali smo zaposlenima da ćemo obratiti posebnu pažnju na uslove rada zaposlenih i to upravo ispunjavamo. Zadovoljan radnik znači i bolji kvalitet usluge, što će se odraziti i na kvalitet poslovanja, čime Beograd dobija preduzeće na koje i u budućnosti može da se osloni – istakao je Milković.

Uz mnogo kvalitetnije uslove za rad, novi sistem dispečerskog centra omogućava pristup većem broju kamera na ulicama i kvalitetniju razmenu informacija, čime dispečeri mogu brže i efikasnije da reaguju nego do sada.

Sa druge strane, radovi na sanaciji prostora za ishranu radnika podrazumevali su građevinske i elektroradove, tako da je taj prostor u potpunosti dobio izgled savremenog gradskog restorana.

Autor: Beoinfo,Foto: Beoinfo