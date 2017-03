ZA MLADE BRAČNE PAROVE KOJI SU DOBILI BEBE U 2017: Opština Palilula podelila 150 bebi kolica

"Akcijom želimo da pošaljemo snažnu poruku i podršku da svi zajedno moramo misliti o natalitetu u Srbiji", poručio je predsednik opštine Palilula Aleksandar Jovičić.

Mlada mama Jelena Aleksić Marić zahvalila je opštini što je organizovala ovu akciju i pomogla mladim roditeljima.

"Kada beba stigne to predstavlja skupu stavku za kućni budžet", rekla je Aleksić Marić i izrazila zadovoljstvo što je njihova beba imala tu mogućnost da dobije bebi kolica.Jovičić je naglasio da se akcija "Da rastemo zajedno" nastavlja tokom čitave godine, navodeći da se do kraja godine očekuje više od 2000 beba na Paliluli i da će svaki mladi par dobiti bebi kolica, a opština je za to izdvojila 12 miliona dinara.

"Ovakvim akcijama želim da se svi zajedno borimo da nas bude što više, da sačuvamo naš narod i našu zemlju, da ulažemo u generacije koje dolaze i da od njih napravimo čestite i poštene ljude", istakao je Jovičić.

Kako je naveo, ova deca su naša budućnost, a neki od njih vodiće našu zemlju ili biti uspešni u privatnom sektoru."Mi želimo da iz godine u godinu broj dece na Paliluli bude što veći, ukoliko to ostvarimo onda smo zasigurno na pravom putu, tako će sve ovo što radimo imati smisla, ostavljajući dobre temelje deci koja dolaze u ovoj i narednim godinama", zaključio je Jovičić.

Autor: Agencija TANJUG,Foto: Tanjug Dragan Kujundžić