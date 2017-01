ZAMANDALILI RADNJE U BLOKU 70: Kinezi otputovali kući da dočekaju Godinu petla!

“Korišćenje godišnjeg odmora”, “Ne radimo od 25. 1. do 26. 2”, “Zatvoreno do 6. 3. 2017”, samo su neki od natpisa izlepljenih po izlozima, a ima i onih koji su sebi dali oduška čak i do sredine marta.

Foto: Profimedia

- Prošle godine je bilo više neradnih dana, pa smo išli u Kinu. Sada već moramo da ostanemo da radimo i da pokušamo nešto da zaradimo - priča zakupac jednog od retkih lokala u popularnom tržnom centru u Bloku 70 na čijim vratima nema natpisa.

Vlasnici koji nisu želeli da trpe ni posao, ni porodica, prodavnice su prepustili radnicima iz Srbije, ali i drugim zemljacima.

- Za sam doček biću u Srbiji, dok je vlasnica radnje sada u Kini. Međutim, dogovorile smo se da kada ona dođe, odem ja - priča nam Li, srećna što će, makar i nešto kasnije, otići u svoju domovinu.

Foto: Nemanja Pančić/Arhivska fotografija

Onaj ko ipak odluči da poseti neki od ova dva centra, sigurno će moći da nađe šta mu treba, a da pritom izbegne gužve. Čini se da je ranije tokom Kineske nove godine, poznate i kao Festival proleća, više lokala bilo zatvoreno, a kupci naviknuti na takvu praksu dolaze u manjem broju.

- Pre četiri-pet godina je skoro kompletan tržni centar bio prazan za vreme novogodišnje proslave. Ipak, čini se da je kriza učinila svoje, pa se mnogi odlučuju da ne troše pare za odlazak u domovinu - dodaju prodavci sa Dalekog istoka.

Kako nam prema kineskom verovanju sad nastupa godina kojom vlada crveni plameni Petao, koja će biti u znaku napornog rada, strpljenja i postizanja ciljeva, moguće je da se upravo u tome krije razlog što je nemali broj Kineza odlučio da ostane u Beogradu.

Foto: Filip Plavčić/Arhivska fotografija

Danas je poslednji dan stare godine i većina Kineza koja je odlučila da ostane u Beogradu dočekaće godinu Petla u krugu porodice, mada će biti i onih koji će se okupiti u nekom od njihovih restorana, uglavnom na Novom Beogradu.

Kineska nova godina u Beogradu će se obeležiti 3. februara, jer i ambasador Li Mančang praznik provodi kod kuće. Ova proslava održaće se na Savskoj promenadi.

- Domaćin će biti gradonačelnik Siniša Mali, a počasni gost ambasador Kine Li Mančang. Osim afirmacije srpsko-kineskog prijateljstva, ova manifestacija imaće i humanitarni karakter - najavljuju organizatori.

Filip Plavčić/Arhivska fotografija

"Stari" kineski tržni centar zvanično neće raditi danas i sutra, “novi” će imati skraćeno radno vreme od 9 do 17, ali će vrata mnogih lokala biti zaključana i duže.

Autor: Foto: Nemanja Pančić