ČADEŽ: Srbija na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu

BEOGRAD - Prvi put Srbija organizovano učestvuje i ima nastup na Međunarodnom ekonomskom forumu od 1. do 3. juna u Sankt Peterburgu, u Rusiji.

Na spisku kompanija koje će predstavljati privredu Srbije su Srbijagas, PSP Farman, Er Srbija, Aerodrom Nikola Tesla, Telekom Srbije, Energoprojekt i Hipol Odžaci, kaže predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, jedna je od najprestižnijih poslovnih manifestacija u Rusiji, koja će ove godine okupiti više od 12. 000 predstavnika poslovnih zajednica, država i vlada iz celog sveta - privrednih i državnih delegacija iz više od 130 zemalja.

"Ekonomski forum u Sankt Petersburgu jedan je od najvećih foruma na svetu, a samo prošle godine učestvovalo je pored predstavnika država iz celog sveta i 900 šefova i direktora najvećih ruskih kompanija, a ove godine će biti više od 600 direktora najvećih svetskih kompanija", ističe Čadež.

Privredna komora Srbija, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije organizovala je učešće domaćih kompanija na Međunarodnom ekonomskom forumu, a na Nacionalnom paviljonu Srbije, koji ima površinu od 250 kvadrata, biće emitovati promotivni filmovi o Srbiji kao i promo filmovi domaćih kompanija.

foto: Zorana Jevtić

"Prvi put Srbija organizovano učestvuje i ima nastup na ovom forumu. Naravno, ranije su pojedinačno išli predstavnici naše države i kompanija. Ove godine, pored Indije, Srbija ima status gosta i veliki paviljon, štand od 250 kvadratnih metara, gde ćemo predstaviti različite stvari. To nije klasičan sajam, već mesto gde imate priliku da se umrežite sa donosiocima odluka iz velikih sistema, između velikih međunarodnih kompanija, i da onda, kasnije, krenete u razradu poslova", objašnjava Čadež.

On kaže da će PKS posebno obratiti pažnju da Srbiju predstavi kao investicionu destinaciju.

"Predstavićemo razloge zašto je inostranim kompanijama dobro da dođu u Srbiju, šta ih to čeka ovde, kakve su prednosti investiranja u Srbiju. Predstavićemo im neke modele saradnje kooperantskih ugovora sa srpskim kompanijama iz različitih sektora", kaže on i navodi da PKS neće predstaviti samo one kompanije iz Srbije koje budu u Sankt Petersburgu, već i ona domaća preduzeća koja neće biti prisutna u Rusiji tih dana.

U zvanični program foruma uvršten je i panel (okrugli sto) "Srbija-Rusija: perspektive ekonomske saradnje", platforma, na kojoj će se razmatrati aktuelni bilateralni privredni odnosi, kažu u PKS.

"Prisustvo vicepremijera i predstavnika vlada Rusije, čelnika vodećih ruskih kompanija u oblasti energetike, bankarstva i transporta, prilika je da damo odgovore na pitanja u kojim sferama srpskog tržišta je moguće intenzivnije prisustvo ruskih kompanija i ruskog kapitala te da li mogu osim tradicionalnog izvoza poljoprivrednih proizvoda i građevinskih usluga, da se iskoriste i druge mogućnosti koje nudi srpska privreda", objašnjavaju u Komori.

Na srpskom panelu prisustvovaće ministar spoljnih poslova Srbije, Ivica Dačić, zatim Branislav Grujić, predsednik PSP-Farman Holdinga, Kiril Kravčenko, član odbora direktora NIS Novi Sad, Andrej Makarov, izvršni direktor za Evropu, Severnu Ameriku Ministarstva ekonomskog razvoja Ruske Federacije, Aleksander Mišarin (Alexander Misharin), prvi potpredsednik Ruskih železnica.

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije predstaviće na panelu potencijale naše zemlje u njegovom sektoru.



U PKS kažu da je planirani i bilateralni sastanak predsednika Komore, Marka Čadeža sa predsednikom Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije Sergejom Nikolajevičem Katirinom, i to će biti, kažu, prilika za analizu dosadašnje komorske saradnje dve zemlje.

foto: Reuters

Za dolazak investitora presudna politička stabilnost



Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je za dolazak stranih investitora u Srbiju presudna politička stabilnost, odnos Vlade prema investitorima, ali i to kakva je poslovna klima.

Čadež je rekao da je Srbija drugu godinu zaredom na vrhu liste po broju novootvorenih radnih mesta proizašlih iz direktnih stranih investicija.

"Za prva četiri meseca 2017. godine ugovoreno je više novih radnih mesta nego cele 2015. godine", rekao je on.

Čadež je objasnio da su potpisani ugovori za otvaranje više od 20.000 radnih mesta proizašlih iz stranih investicija.

Kao primer je naveo dolazak razvojnog istraživačkog centra "Kontinental" koji zapošljava više od 2.000 ljudi.

"Ne dešava se često da jedna takva kompanija svoj razvojno-istraživački centar preseli u Srbiju. To svedoči da su ovde našli znanje, kompetentnost i dobre inženjere", kazao je Čadež.