PROJEKAT GOTOV 2020: Kinezi grade toplodalekovod Obrenovac-Novi Beograd

BEOGRAD - U Skupštini grada danas je potpisan Memorandum o razumevanju za projekat izgradnje toplodalekovoda Obrenovac - Novi Beograd sa kompanijom "Power construction corporation of China", čime će se obezbediti veća stabilnost energetskog sistema.

Paraf na sporazum stavili su ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, predstavnik kineske kompanije Jang Fan, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, v.d. direktor EPS-a Milorad Grčić i direktor Beogradskih elektrana Goran Aleksić.

Memorandum o razumevanju je krovni sporazum, sledi usaglašavnje konkretnih detalja, a ministar Antić nada se da će to biti gotovo do kraja godine, kako bi naredne usledio početak radova, a ceo projekat bio gotov do 2020. godine.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare posle potpisivanja Memoranduma, projekat bi koštao oko 200 miliona evra, a nakon izgradnje toplodalekovoda, dugog 28 kilometara, bilo bi obezbeđeno smanjenje uvoza gasa i otvorena mogućnost da Beograđani imaju jeftinije grejanje.

Ministar Antić rekao je da je ovo veliki dan za Beograd, te da će realizacijom ovog projekta biti ostvaren višedecenijski san o povezivnju obrenovačkog TENT-a i toplane Novi Beograd.

On je podsetio da je izgradnja toplodalekovoda započela 1995. godine, da su postavljene i cevi, ali da je nakon 2000. godine političkom voljom, bez ekonomske logike iz revanšizma, projekat stopiran.

" Mi smo ovaj projekat vratili u život i potpuno smo odlučni da ga sprovedemo do kraja. Imamo podršku vlade, predsednika Aleksandra Vučića i kineskih partnera", rekao je Antić.

On je podvukao da je projekat esencijalno važan za veću stabilnost energetskog sistema Srbije.

Ambasador Kine u Srbiji Li Mančang, koji je prisustvovao potpisivanju Memoranduma, rekao je da je da je ovaj projekat prvi koji se realizuje kao rezultat posete Aleksandra Vučića Kini, gde je razgovarao sa kineskim državnim vrhom.

" Oni su razgovarali i dogovorili se o nekoliko važnih projekata, među njima i o ovom. Sada ćemo korak po korak sve da realizujem", rekao je Mančang.

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali istakao je da će izgradnja toplodalekovoda omogućiti da se topla voda koja se sada izliva iz TENT-a u Savu, iskoriti, čime se postižzu znatne uštede i smanjuje zagađenje reke.

On je ukazao da Beogradske elektrane godišnje uvezu gas u vrednosti od 140 miliona evra.

S obzirom da se ovim projektom supstituiše trećina uvoza, što je nešto vise od 40 miliona evra, projekat vredan 200 miliona, bio bi isplaćen za pet - šest godina, rekao je Mali.

Gradonačelnik je podsetio da je i Plan detaljne regulacije za to područje već usvojen.

Detalji saradnje biće ugovoreni, ali se očekuje da kineske firme budu izvođači i projektanti, dok bi realizaciju finansirala kineska vlada.

" Razgovaraćemo sa Kinezima da projekat bude komercijalan", rekao je Mali i dodao da kineske kompanije imaju stav da sve što mogu, rade zajedno sa srpskim kompanijama.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV VESTI) SLOBODA MEDIJA NA UDARU: Vučić naredio svim televizijama da se list Kurir cenzu​​​​​​​