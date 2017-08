MINISTARKA U ŠOKU POSLE POSETE IZNENAĐENJA: Radnike na prste da izbrojiš, Kinezima uručena opomena

BEOGRAD - Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas, nakon vanrednog obilaska Koridora 11 od Obrenovca do Uba, da je razočarana dinamikom radova kineske kompanije "Šandong" i brojem radnika i mašina angažovanih na gradilištu.

"Obišla sam kompletnu deonicu od Uba do Obrenovca, svih 26 kilometra, i malo je reći da sam razočarana dinamikom radova kineske kompanije 'Šangdong', brojem radnika i mašina na gradilištu. Danas je na ovoj deonici bilo radnika koje sam na prste ruke mogla da izbrojim! A obaveza je da se radnim danima i subotom radi od 7 do 19, a nedeljom od 7 do 13. Nedopustivo je da se ugovor ne poštuje, a on mora biti svetinja", rekla je Zorana Mihajlović.

- Dosta je šminkanja gradilišta pred moj dolazak. Sve firme će morati da poštuju rokove i kvalitet ili će morati da plate penale - poručila je Mihajlović i dodala da je na toj deonici danas "bilo radnika koje je na prste ruke mogla da izbroji".

Kako se dodaje u saopštenju, ministarka je rekla da je država obezbedila sve što je bilo potrebno da bi se posao završio, od dozvola do novca, kako bi deonica bila završena u roku, u novembru ove godine. Šest meseci slušam na sastancima od izvodjača radova da je sve u redu, da sve ide po planu, da će radovi biti završeni u roku. A onda na terenu vidim sasvim drugačiju sliku. Ovakvim odnosom kineske kompanije i domaćih firmi koje rade kao podizvodjači ne mogu da budu zadovoljni ni Vlada Srbije, ni kineski ambasador i Kina kao naš veliki partner u oblasti infrastrukture", rekla je Mihajlovićeva i dodala da je izvodjaču već data opomena pred raskid.

