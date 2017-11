DRŽAVA KRČMI PROFITABILNE FIRME: Prodaju namensku da napune budžet

Ministarstvo odbrane u septembru će izaći sa izmenjenim Predlogom zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, koji će prvi put omogućiti prodaju srpskih fabrika oružja strancima.



Prema nedavnoj najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, stranci će moći da budu vlasnici 49 odsto kapitala domaćih fabrika odbrambene industrije, što je predviđeno i nacrtom ovog zakona, koji je javnu raspravu prošao u oktobru 2016. i koji se nalazi na sajtu Ministarstva odbrane. I dok se sindikati oružara protive dolasku stranaca, ističući da bi time mogla biti ugrožena bezbednost zemlje, vojni analitičari ocenjuju da je jedini interes države u prodaji vojne industrije punjenje državne kase.

- Prodajom fabrika namenske industrije država obezbeđuje sebi svež novac, kog očigledno nema dovoljno - kaže za Kurir general Sreto Malinović:

- Mislim da su Rusi i te kako zainteresovani za našu namensku industriju, baš kao i Arapi. I to će verovatno biti jedna rusko-arapska kombinacija. Ako dođe do prodaje fabrika, bitno je da ona bude na jasnim osnovama i principima, a ne da opet imamo tajne ugovore, kako je to često praksa u našoj državi. Vrlo je važno da se čuje i glas oružara, a ne da se radi protiv njihove volje.



Stručnjaci upozoravaju na sporni član 40 ovog zakona, koji je pravno nedefinisan i daje sva ovlašćenja Vladi Srbije. Vlada, na predlog Ministarstva odbrane, donosi odluku o načinu izbora i uslovima koje mora da ispuni strani ulagač kada se strano ulaganje iz stava 1 ovog člana realizuje - piše u nacrtu zakona. Time se, kaže Malinović, Vlada praktično stavlja iznad zakonodavnog prava.



Nameru da se rasproda namenska industrija, pet najvećih sindikata, koji imaju 10.000 članova, ocenilo je kao nerazumnu pljačku. Trenutno je vrednost izvoza 200 miliona dolara. Reč je o potencijalno najprofitabilnijoj industrijskoj grani, koju nijedna zemlja u okruženju nije privatizovala. Iz Ministarstva odbrane nisu komentarisali najavu privatizacije namenske industrije.



Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da prodaja fabrika namenske industrije uopšte ne mora biti loša po državu:

- Za septembar se spremaju izmene Nacrta zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, a dolazak stranaca može za našu namensku industriju, koja je dobra i profitabilna, značiti pre svega proizvodnju savremenije opreme i naoružanja.



Tajni dogovor ARAPI BI 15 FIRMI?

Kako Kurir nezvanično saznaje, glavna tema sastanka Aleksandra Vučića sa šeikom Muhamedom bin Zajedom el Nahjanom bila je prodaja srpskih profitabilnih fabrika vojne industrije. Arapi su zainteresovani za kupovinu 15 fabrika.

Činjenice ŠTA PREDVIĐA NACRT ZAKONA

- Član 10 omogućava strano ulaganje i ostvarivanje ekonomskih interesa u oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme

- Članom 11 uvodi se novina kojom je stranom ulagaču kao većinskom vlasniku omogućeno da se upiše u Registar proizvođača naoružanja i vojne opreme

- Član 39 propisuje da grupaciji „odbrambena industrija Srbije“ pripada proizvođač naoružanja i vojne opreme čiji je većinski kapital državni

- Član 40 definiše da strano ulaganje kod proizvođača iz grupacije OIS može biti do 49 odsto vrednosti kapitala, pri čemu jedan strani ulagač ne može imati više od 15 odsto učešća u kapitalu (ovo je izuzetak u odnosu na ostale proizvođače oružja, kod kojih strani ulagač može imati većinsko vlasništvo)

