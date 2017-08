Nedimović: Realno, strancima zemljište tek za 10 godina i to 2 hektara najviše

BEOGRAD - Prema izmenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu stranci bi mogli da kupuju poljoprivredno zemljište od privatnih lica tek za deset godina i to najviše dva hektara, izjavio je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Ministar kaže da je dobro što o tome postoji široka saglasnost, te navodi da se to pitanje izmenama zakona rešava praktično zauvek. On je uoči sastanka s predstavnicima udruženja poljoprivrednika rekao da je s njima o toj temi intenzivno razgovarao prethodnih godinu, iako je ona aktuelna od 2008.

foto: Nebojša Mandić

Kad je reč o javnoj raspravi, nje, kaže Nedimović, nije bilo, jer je tako odlučeno.

"Jednostavno, takva je bila odluka vlade, da ne bude javne rasprave i tačka. To je uvek politička odluka, a ja mislim da je ono što ćemo doneti dobro za Srbiju", uveren je ministar.

Kaže da ne očekuje probleme u vezi s procedurom i usvajanjem izmena zakona, te primećuje da su u javnosti i dalje prisutne dileme u vezi s mogucnostima pravnim lica da kupuju zemlju.

Podseća da član 85 Ustava jasno navodi pod kojim uslovima i kako strana pravna lica mogu da dođu u situaciju da budu vlasnici imovine.

"Da li će pravna lica kupovati zemljište, domaća pravna lica apsolutno, a strana pravna lica - samo ako postoji poseban međunarodni sporazum koji mora da bude ratifikovan u Skupštini", kaže Nedimović.

To, dodaje, važi samo za državljane članica EU, na osnovu elemenata dogovorenih 2008. prilikom potpisivanja SSP-a.

foto: Stefan Jokić

"Nažalost, mislim da je tada loše pregovarano i mislim da smo mi jedina zemlja koja je pre ulaska u EU došla u ovakvu poziciju", rekao je ministar.

Podseća da je za sutra predviđena rasprava u parlamentu o predlogu u načelu, a zatim io amandmanima, te kaže da očekuje da izmene budu usvojene u narednih nekoliko dana.

Prema njegovim saznanjima, za sada je podneto nekoliko amandmana, poslanici imaju još do sutra u 10 mogućnost da ih dostave, a uveren je da će biti dovoljno vremena da se na njih odgovori.

"Ono što me raduje je da vidim da postoji široka saglasnost o ovom pitanju. Možda to neko ne želi da prizna, ali to je činjenica. Zakon će stupiti na snagu na vreme. Videćete, stupiće na vreme baš kada treba", uveren je Nedimović.

Predsednik Sabora proizvođača agroprivrede Srbije Zoran Milićević rekao je danas da je došao da podrži i ministra i ministarstvo, da sutra u Skupštini podrži taj zakon, kao i da je poslednjih meseci uticao na njega, jer se ne slaže sa prodajom zemlje strancima.

foto: Printscreen

Skupština Srbije počeće sutra novu vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu su predložene izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koje će stranim državljanima ograničiti kupovinu zemljišta. Vanredna sednica sazvana je na zahtev Vlade Srbije.

Izmene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu upućene su Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku, a taj zakon treba da spreči potpunu liberalizaciju prometa poljoprivrednim zemljištem, što je bilo predviđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (S SP).

Bilo je predviđeno da 1. septembra počne primena odredbi S SP-a koje izjednačavaju prava građana Srbije i EU pri kupovini poljoprivrednog zemljišta.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Beta/Milan Obradović)

