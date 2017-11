VUJOVIĆ: Budžet kasni ceo mesec, ali biće na vreme

BEOGRAD - Ministar finansija Dušan Vujović najavio je da će budžet za sledeću godinu biti spreman između 27. i 29. novembra.

Kako je naveo, tada bi trebalo da ga usvoji Vlada Srbije i prosledi Skupštini.

"Budžet će odmah biti prosleđen Skupštini Srbije i očekuje se da bude usvojen u roku, do 15. decembra", rekao je Vujović na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.



On je istakao da će budžet za 2018. godinu biti razvojni.



Prema Zakonu o budžetskom sistemu, budžet za narednu godinu trebalo bi da bude dostavljen raplamentu do 31. oktobra, a usvojen do 15. oktobra.

