OCENA SAVETA STRANIH INVESTITORA: Poslovna klima daleko bolja nego pre 10 godina

Savet stranih investitora (FIC) smatra da je poslovna klima u Srbiji danas daleko bolja nego pre 10 godina, a da je u poslednjih 12 meseci ostvaren najveći napredak u građevinarstvu, zaštiti korisnika finansijskih usluga, transportu i duvanskoj industriji.



Pohvale investitora navedene u „Beloj knjizi 2017“ odnose se i na suzbijanje rada na crno, kao i na liberalizaciju tržišta električne energije.



Dobri razultati



- Između dva izdanja „Bele knjige“, iz 2016. i 2017, Vlada je ostvarila dobre makroekonomske rezultate, ali je od ključne važnosti da se podstakne jači ekonomski rast. Savet očekuje da zajednička radna grupa, osnovana sa Vladom, postane mehanizam za ubrzanje reformi - izjavila je predsednica FIC Jana Mihajlova na predstavljanju „Bele knjige 2017“. Ona je navela da je ove godine napredak ostvaren u 33 odsto predloga Saveta, a cilj je da bude znatno viši.

- BDP raste, fiskalna konsolidacija je u toku, zapošljavanje u privatnom sektoru takođe i to su signali za nove investitore. Fokus u daljem usklađivanju sa evropskim normama treba staviti na oblasti - porezi, rad, inspekcija i bezbednost hrane, nekretnine i izgradnja, digitalizacija i e-poslovanje, stečaj i devizno poslovanje - rekla je Mihajlovljeva.



Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je u Srbiju uloženo osam milijardi evra u prethodnih pet godina, što je dokaz koliko je Srbija napredovala. Ona je najavila da predstoji nastavak reformi.



Fokus na tri stuba



- Na tri ključna stuba treba da se fokisiramo, a to su privreda, javna uprava i vladavina prava - navela je Brnabićeva i najavila da će do kraja godine biti usvojen program za reformu poreske uprave, dok će do kraja novembra biti pokrenuta prva elektronska plaćanja za one usluge koje pruža država.



Predstavljanju „Bele knjige 2017“ prisustvovali su ministri građevinarstva, rada i privrede Zorana Mihajlović, Zoran Đorđević i Goran Knežević, kao i brojni članovi FIC.



Pohvale



OSTVAREN NAPREDAK U:



- građevinarstvu

- zaštiti korisnika finansijskih usluga

- transportu

- duvanskoj industriji

- suzbijanju rada na crno

- liberalizaciji tržišta električne energije



PREPORUKE INVESTITORA:



- ubrzanje privatizacije javnih preduzeća



- razvoj privatnog sektora



- predvidljivost izmena zakona



- brže usklađivanje zakona sa regulativama Evropske unije



- poboljšanje primene zakona



Dugoočekivana najava

POVEĆANJE NEOPOREZIVOG DELA ZARADE



Premijerka Ana Brnabić najavila je da je Vlada odlučila da poveća neoporezivi deo zarade, što će biti uračunato i u budžet na narednu godinu.



Ona nije precizirala koliko će iznositi neoprezivi deo zarade, koji je sada 11.790 dinara, ali je istakla da povećanje neće biti beznačajno.

Kurir / E.K.

Foto: Tanjug

Kurir

Autor: Foto: Tanjug