ODLIČNE VESTI ZA SVE KOJI IMAJU KREDITE: Evo još koliko će dinar biti ovako jak!

Devizni kurs sutra će biti 118,52 dinara za evro. Prema podacima Narodne banke, od aprlila do danas, na tržištu novca ponuda deviza veća je od tražnje za više od milijardu evra. Bolje stanje u ekonomiji, stabilne finansije i niska inflacija - u Narodnoj banci to vide kao glavne razloge pada kursa evra. Do kad će taj trend ipak da traje?

Devizni kurs od oko 118 i po dinara za evro više nije neuobičajena situacija. Izvoznicima jak dinar ne pogoduje - roba je u evrima skuplja i manje konkurentna. Ali, zato mu se raduju oni koji imaju kredite.

"To je dobro, pre svega za zadužene. Dobro je za ekonomiju koja je zadužena, za privredu, privredna društva, da lakše servisiraju svoj dug", kaže ekonomista Ivan Nikolić.

Sve, pak, zanima, dokle će ovaj trend da traje.

"Mnogi žive u zabludi da kurs može da se dogovara. Možda se nekad i nameštao i dogovarao, sada to nije slučaj", rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković.

Guvernerka kaže da je jačanje dinara posledica postignute političke i finansijske stabilnosti Srbije‚ zbog koje je sve više investicija.

Nova Procena narodne banke je da će strane direktne investicije u Srbiji ove godine iznositi 2,1 milijardu evra. Inflacija će ove godine biti u granicama cilja od tri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 odsto.

Ulaže se, prema podacima NBS i u industriju, ali i u državne hartije od vrednosti zbog čega se dinar sve više kupuje. Srpske obveznice su primamljive jer su prinosi na razvijenim tržištima niži, pa se više isplate. Ako bi kamate u inostranstvu porasle, da li bi ulagači mogli da se povuku iz Srbije?



"Mi smo već objasnili da je FED podizao kamatnu stopu, a mi smo imali povećanje ulaganja u portfolio investicije. NBS je dužna da prati tokove i da na njih reaguje, ali što bi rekao Meša Selimović dok čekam da biju boli unapred. Ja ne bih da se bojim unapred", kaže Tabaković.

Ivan Nikolić kaže da se na srednji rok očekuje stabilan kurs.

"A to je kurs koji će se kretati oko ovog nivoa. Naravno da on ne treba da bude cenovno destimulativan za neto izvoznike i o tome će se pretpostavljam voditi računa", dodaje.

U MMF-u kažu da ne očekuju promene na međunarodnim tržištima u skorije vreme.

"To je rizik u srednjem roku. Kad se monetarna politika u razvijenim ekonomijama, pre svega u Evrozoni normalizuje, to može da uslovi drugačije kretanje kapitala. Ali ne bih rekao da bilo ko očekuje ubrzanu promenu monetarne politike u Evrozoni. Zapravo, iako se ekonomje u tim zemljama oporavljaju to inflacija još ne prati. Rekao bih da će relaksacija monatarna politika da se nastavi, pa time i priliv kapitala u Srbiju", navodi Sebastijan Sosa, iz MMF.

Inače, guvernerka je ukazala i da se promena kursa nije odrazila na sniženje cena u trgovinama, za šta je okrivila trgovačke marže.

