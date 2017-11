(FOTO) SVE JE ZAMRLO: U ova dva srpska grada za godinu dana nije prodata nijedna nekretnina!

Od početka godine, u Sjenici i Priboju nije prodat nijedan stan, a slična situacija je u Tutinu, gde su prodata dva stana i jedna kuća. S druge strane, na Zlatiboru od početka godine notari su overili čak 2.400 kupoprodajnih ugovora, a veća tražnja je i za nekretninama u Pirotu.

U Sjenici, Tutinu, Priboju sve zamrlo

Na teritoriji Sjenice nije prodat niti jedna kuća ili stan, pokazuju zvanični podaci Republičkog geodetskog zavoda objavljeni u Registru o prometu nepokretnosti.

Kako u ovoj varoši na Pešterskoj visoravni nema licenciranih agenata za promet nekretnina, teško je bilo saznati zbog čega svi izbegavaju kupovinu kuća i stanova u Sjenici. Građani uglavnom kažu da ljudi ne vide perspektivu u ovoj opštini.

"Oni koji imaju novca kupuju stanove i kuće u Novom Pazaru, Kragujevcu, Beogradu i Sarajevu. Ne vide ovde perspektivu za svoju decu, pa im kupuju nekretnine u većim gradovima gde imaju veće mogućnosti za školovanje, zaposlenje i bolji život", pričaju Sjeničani.

Slična situacija je i Tutinu gde su od početka godina prodata dva stana i jedna kuća, dok je prema podacima Registra o prometu nepokretnosti u prvih devet meseci u Novom Pazaru prodato 18 stanova ukupne površine 927 kvadrata i to za nešto manje od 544.000 evra.

Prometa nekretninama u Priboju uopšte nema. Opštinsko veće prošle sedmice konstatovalo je da se prosečna cena kvadratnog metra, na osnovu koje će se zaračunavati porez na imovinu za 2018. godinu, neće menjati u odnosu na tekuću, jer za godinu dana nije prodata nijedna nekretnina. Prosečna cena kvadrata za obračun poreza ostaće ista i u Prijepolju. Mada se ovde koliko – toliko trguje nekretninama, osnova za promenu prosečne cene nema jer ni u jednoj zoni nije prodato više od tri istovrsne nekretnine.

Užice i Valjevo - zatišje

U odnosu na predhodne godine prodaja nekretnina u Užicu, ne varira u odnosu na prethodne godine.

"Jesen - zima je period u kome se Užičani, verovatno zbog trošova koji iziskuje ovo doba godine, mnogo manje odlučuju da kupe nekretninu, a to su uglavnom stanovi. Cene po kvadratu se kreću između 400 i 600 evra u staroj gradnji, dok novi stan u centru grada, zavisno od lokacije i načina plaćanja košta od 900 do 1.000 evra", kažu agencijama.

Na tržištu nekretnina u Valjevu tenutno je zatišje ali, kako objašnjavaju trgovci nekretninama, to je uobičajeno u ovom delu godine.

Činjenica je, međutim, da je ove godine promet nekretninama u padu za oko 10 odsto, iako je tražnja veća od ponude. Naime, u Valjevu je već izvesno vreme manjak jednosobnih, najtraženijih stanova, jer zbog propisa da svaki stan mora da ima svoje parking mesto, investitori novogradnje zbog manjka prostora zidaju zgrade praktično bez jednosobnih stanova.

"Zbog svega toga, jednosobnih stanova praktično ima samo u starogradnji i njihova cena je od 500 do 600 evra kvadrat i ona se "drži" već nekoliko godina. To, na žalost, ne pokazuje da je došlo do povećanja kupovne moći, već je u pitanju deficit tih stanova", objašnjava Dragan Drobnjaković iz agencije "Bonafides nekretnine".

Čajetina cveta

U opštini Čajetina, zbog Zlatibora trgovina nekretninama prosto cveta. Od početka godine u ovoj opštini je, prema podacima koji su dostavili notari, je sklopljeno oko 3.000 kupoprodajnih ugovora, od kojih se 80 odsto odnosi na sam Zlatibor, a ostalo na Čajetinu i okolna sela.

Najviše se kupuju apartmani čija prosečna cena je oko 1.200 evra, zavisno od lokacije, i poslovni prostor koji u turističkom centru planine košta 2.500 za jedan kvadrat. Traženi su i zemljište i kuće, naročito stare, koje investitori uglavnom sruše da bi na njihovom mestu, uz postojeću građevinsku dozvolu, digli apartmansku kuću ili zgradu. Vlasnik kuće od kupca ili dobije novac ili građevinu trampi za apartmane.

U Kraljevu sve kupovine nekretnina iz kredita

Promet nekretnina u Kraljevu uglavnom je baziran na kupoprodaju stanova u stambenim zgradama starije gradnje. I vezuje se isključivo za stambene kredite. Cena kvadrata se kreće od 400 do 700 evra, dok je cena kvadrata u novoj gradnji oko 850 evra. Inače, izgradnja stanova u Kraljevu stagnira poslednjih nekoliko godina, jer nakon ekspanzije prodaje stanova ljudima koji su došli sa prostora Kosova, prostor za promet ovih nekretnina se potpuno suzio, tako da se godišnje u Kraljevu ne sazida nijedna ili eventualno jedna zgrada.

Kuće se jako retko prodaju, najviše zbog nezavršenog procesa legalizacije. Otkup napuštenih seoskih domaćinstava takođe nije razvijen, jer zainteresovani kupci ne žele da plate više od desetak hiljada evra za njih.

Puno se gradi u Kruševcu, ali prodaja smanjena

Prodaja nekretnina u Kruševcu je poslednjih godina znatno smanjena iako se puno gradi a najtraženiji su mali stanovi u užem i širem centru grada.

"Dosta se gradi, ponuda je velika a potražnja mala. Posebno je velika ponuda kuća u prigradskim naseljima. Vlasnici su te kuće nasledili od roditelja ili rođaka i žele da ih se reše jer je porez veliki ali je interesovanje kupaca dosta slabo", objašnjava Boban Jovanović, vlasnik "Nekretnina Jovanović".

U naseljima na obodu Kruševca mogu se pronaći pristojne kuće, u dobrom stanju, po ceni od 10.000 pa do 20.000 evra. Inače, u sezoni, najtraženiji su mali stanovi u užem i širem centru grada. Potražnja za stanovima u glavnoj ulici je konstantna ali je ponuda slaba a cena se kreće oko 800 evra po kvadratu. U užem gradskom jezgru cene stanova se kreću od 600 do 700 evra po kvadratu, u zavisnosti od lokacije i spratnosti, dok je u naseljima moguće naći stanove za 500 do 600 evra po metru kvadratnom pa čak i za 450 evra.

U Vrnjačkoj banji pad prodaje

U Vrnjačkoj Banji, u kojoj su cene nekretnina do skoro bila kao u Beogradu, u poslednje vreme takođe beleže pad u broju kupoprodajnih ugovora. Jer, cene kvadrata nisu padale, ali je zato smanjen broj onih platno sposobnih koji bi morali da izdvoje i po par stotina hiljada evra za pojedine kuće i vile.

U Pirotu prodaju stan i pre izgradnje

U Pirotu nema Agencije za prodaju nekretnina, već se prodaja obavlja direktno kupac-prodavac ili preko lokalnog sajta. U Pirotu nekoliko investitora grade stambene zgrade i prodaju stanove.

Prema rečima jednog od njih koji je želeo da ostane anoniman a koji se bavi projektovanjem i izgradnjom zgrada, u Pirotu postoji tržište nekretnina a interesovanje kupaca je zadovoljavajuće.

"U poslednjih godinu i po dana izgradili smo dve zgrade od 33 stana i sve smo prodali. Cene stanova se kreću od 600 do 700 evra po kvadratu u zavisnosti od lokacije. Prodaja stanova nije stala a određeni broj stanova se prodaje pre njihove izgradnje", kaže investitor.

Dodaje da prema nekim nezvaničnim podacima, Pirot je treći grad u Srbiji po broju prodatih stranova po glavi stanovnika.

"Prodaja stanova nije stala, zahvaljujući prvenstveno što u gradu imamo uspešnu kompaniju "Tigar Tajers"; ali i zbog prodaje zemljiša na deonici Koridiora 10 i ulaganja tog novca u nekretnine.Malo ljudi u gradu se odlučuje da od tog novca pokrene neki posao već se kupuju nekretnine", kaže investitor.

Leskovačko tržište živo

Prema navodima svih pet agencija za kupoprodaju nekretnina, u Leskovcu se godišnje proda oko 100 stanova, kuća i po neki lokal u glavnoj ulici.

Vlasnik agencije "Pegaz" Veljko Nikolić, koji je prisutan i na niškom tržištu, kaže da je leskovačko tržište nekretnina "izuzetno živo tržište, življe od niškog", imajući u vidu da niš i okolina imaju duplo veći broj stanovnika od leskovačkog kraja.

"Najviše se prodaju stanovi u novosagrađenim zgradama. Za dve godine, od početka gradnje do potpunog uređenja prodaju se koro svi stanovi, a postoji i tražnja za manjim kućama, do 40.000 evra", navodi.

On ovakvu potražnju objašnjava jakom privredom u Leskovcu, ekonomski jakim selima, ali i gasterbajterima, koji čine između 20 i 30 posto kupaca nekretnina.

Zadovoljavajuće u Nišu

Prodaja stanova u Nišu odvija se zadovoljavajuće, kažu prodavci nekretnina. Razlog je kako se pretpostavlja taj što banke daju povoljne kredite, što je automatski podiglo prodaju a najviše se traži nova gradnja.

Dejan Permeti, vlasnik agencije za prodaju nekretnina, kaže da je u toku ove godine prodao dvadesetak stanova.

"Prodaja ide dobro, novogradnja u centru košta 1.100 do 1.200 evra, dok je stara gradnja pala na 650 do 750 evra po kvadratu, sve u svemu nije loše", kaže Permeti.

Na periferiji novogradnja se može kupiti za 800 evra, a starogradnja od 700 evra, pa i niže.

U Vojvodini pad cene kvadrata u manje razvijenim opštinama

Tržište nekretnina u većim gradovima Vojvodine i dalje predstavlja unosan biznis ali je primetno da su cene kvadrata u manje razvijenim opštinama drastično opale.

Za stan u Novom Sadu treba izdvojiti između 800 i 1.200 evra po kvadratnom metru u zavisnosti od lokacije i starosti nekretnine. U Zrenjaninu, Somboru, Vršcu, Subotici i Kikindi cene variraju od 500 do 1.000 evra po kvadratu, dok se u seoskim sredinama odavno vrednost nekretnine ne računa po kvadraturi, već po atraktivnosti objekta.

Ima puno napuštenih i oronulih kuća koje se daju u bescenje za svega par hiljada evra, dok se sasvim pristojni i useljivi objekti mogu kupiti i za 10 ili 15 hiljada evra.

Nije redak slučaj da se pojedini penzioneri koji su štedeli čitavog radnog veka odluče na kupovinu takvih nekretnina jer nemaju dovoljno novca da stambeno obezbede svoju decu, odnosno da im kupe pristojan stan u gradu. Kažu da im je lakše da se presele na selo i stan u gradu ostave deci, nego da im za ušteđevinu kupe neku garsonjeru.

Jedna novosadska penzionerka kaže da se sa suprugom odlučila na takav potez nakon što joj se sin jedinac oženio.

"Ja sam se penzionisala i dogovorili smo se da za ušteđevinu kupimo kuću u Čortanovcima i našli smo jednu koju su prethodni vlasnici koristili kao vikendicu za 12.000 evra", priča ova doskorašnja Novosađanka. Dodaje da su kuću kompletno renovirali, a da je ostalo i nešto novca za sina da opremi stan koji su mu ostavili.

