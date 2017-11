PAPA PIJE SRPSKO VINO: Butelje iz Vojvodine za poglavara Katoličke crkve!

Prvi čovek Vatikana papa Franja svake druge godine u maju željno iščekuje da mu stigne vino kadarka proizvedeno i uzgajano baš u Srbiji, u Bačkim Vinogradima u blizini Palića.



Ovu osetljivu sortu grožđa, koja je zbog gustih grozdova i tanke kožice veoma podložna bolestima, uzgaja porodica Tonković, koja je istoimenu vinariju osnovala 2006. sa idejom da ožive kadarku, istorijsku vojvođansku i slavonsku sortu. Osnivač vinarije Ignacije Tonković, bivši diplomata, nedavno je preminuo, ali upravo zahvaljući njegovoj upornosti, istraživanju i ljubavi prema tradiciji i vinu kadarki, papa Franja uživa dok degustira njihovo vino „fantaziju“.

Gordana Tonković Reljanović, vlasnica vinarije „Tonković“ i ćerka osnivača, objašnjava za Kurir kako se vino uzgajano u Srbiji našlo na stolu prvog čoveka Katoličke crkve.

- Otac je stalno kopao po istoriji i tradiciji, stalno je nešto proučavao i istraživajući je došao do sadnje kadarke. Potom je saznao da je kompozitor Franc List, svojevrsna pop zvezda svoga doba, slao tadašnjem papi kadarku u znak prijateljstva. Pošto je moj otac bio veoma dobar sa segedinskim biskupom, njih dvojica su došla na zajedničku ideju da tu tradiciju slanja kadarke papi obnove. Tako je segedinski biskup iskoristio svoje crkvene veze i na taj način pomogao da se 2009. godine prvi put pošalje naše vino na praznik Svetog Urbana - priča Gordana.



Dodaje da je pre slanja održana velika svečana misa u segedinskoj katedrali, gde se to vino krstilo, a nakon toga, stigla je potvrda u kojoj papa Franja zahvaljuje na pošiljci.

- Šaljemo mu vino svake druge godine, po šest butelja. Dosad smo slali tri puta, ove godine smo preskočili, jer je, nažalost, moj otac, koji je to pokrenuo, preminuo. Zaista nisam imala snage za to, ali sledeće godine u maju nastavljamo očevu tradiciju. Ponosni smo na to što papa pije naše vino, ali mi na sve to gledamo kao na povratak tradicije i veoma emotivno - kaže Reljanovićeva.



Raste izvoz u EU POČASNI ČLAN VINSKOG GRADA

Nakon što su saznali da jedan restoran iz Đenove šalje papi pesto đenoveze, Tonkovići su s tim restoranom počeli saradnju i šalju im svoja vina. - Kadarka Tonković se prodaje u Srbiji, a izvozi se u Hrvatsku, Italiju, Belgiju, Francusku i Dansku. Prošle godine u Bordou se otvorio „La Cite du Vin“, dosad najspektakularniji vinski grad na svetu u koji su ušla i naša vina. Drago nam je da su kupci zadovoljni i da su reakcije izuzetno pozitivne - ponosna je Gordana.

Činjenice SVE O KADARKI

- Kadarka je istorijska vojvođanska sorta grožđa

- Važila je za gospodsku sortu, pila se na svečanim večerama i balovima

- Sorta kadarka je donesena u Panonsku niziju u drugoj polovini 17. veka s juga Balkana

- Prema jednoj teoriji, kadarka potiče sa Skadarskog jezera (nekad su je zvali skadarka), a prema drugoj, reč je o autohtonoj mađarskoj sorti

