EFEKTI SPORAZUMA O STABILIZACIJI: Srbija udvostručila izvoz u Evropu!

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) zaključen sa EU bio je za Srbiju, sa ekonomske tačke, izuzetno koristan u poslednjoj deceniji, a za Srbiju je ključno da održi otvoren pristup evropskom tržištu, ocenio je ekspert Bečkog ekonomskog instituta Vladimir Gligorov.



On je izjavio da je protiv inicijative za uspostavljanje carinske unije na zapadnom Balkanu, jer bi to ugrozilo slobodnu trgovinu s Rusijom, ali je podržao ideju jedinstvenog regionalnog tržišta.



Govoreći o SSP, rekao je da je praktično tim sporazumom znatno povećan izvoz Srbije na tržište EU, što je održalo proizvodnju u Srbiji, pa i dohodak i standard.

- U poslednjih četiri-pet godina izvoz je dupliran, i to uglavnom na tržište EU, s obzirom na to da je na tržištu regiona stagnirao, a u Rusiju smanjen zbog recesije u koju je ušla ta zemlja - objašnjava Gligorov. On je ukazao da je Srbija najveći izvoznik u regionu, da ima veliki spoljnotrgovinski suficit sa svim zemljama.

E. K. - Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir