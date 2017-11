SRBIJA KORAK BLIŽE STO Ljajić: Ispunili smo obavezu

BEOGRAD - Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je da je Vlada Srbije ispunila još jednu međunarodnu obavezu za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Ova obaveza se odnosi na formiranje Nacionalnog koordinacionog tela za olakšavanje trgovine, a preostaje preporeka u vezi sa GMO hranom, koju je, ističe, moguće prevazići.

Srbiji je mesto u Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO), kaže ministar, ali nije želeo da precizira vremenski period kada će se to dogoditi, jer u našem zakonu još uvek postoji zabrana prometa genetski modifikovane hrane.

foto: Dado Đilas



Ljajić je rekao i da bi se prepreka u vezi sa prometom GMO mogla prevazići kroz promenu zakona, ali i uz uvođenje rigoroznih pravila.



“Ne radi se o prevari, mnoge države su pribegle tome. Mislim da mi to možemo da uradimo”, rekao je Ljajić, koji je naveo da građani ne bi imali razloga da se plaše ako se zakon o prometu GMO promeni, jer postoje mehanizmi u zakonu da se zaštitimo.



Ljajić podseća da postoji ogroman otpor u javnosti u vezi sa GMO, kao i da postoji zahtev za promenu zakona kao uslov za pristupanje STO.



Navodi i da je velika šteta za Srbiju što nije član STO, budući da je samo 13 država van bilo kakvih pregovora i članstva.



Govoreći o formiranju Nacionalnog koordinacionog tela za olakšavanje trgovine, Ljajić kaže da je do sada oko 60 zemalja na svetu formiralo to telo sa ciljem da se na jednom mestu rešavaju problemi u vezi sa uvozom i izvozom robe.



To telo, prema njegovim rečima, čini 12 različiith institucija, od ministarstava, preko inspekcija do carinskih službi.



On veruje da će koordinaciono telo smanjiti logističke troškove u spoljnotrgovinskom prometu, navodeći da oni sada u regionu iznose 16 odsto BDP-a, a u Evropskoj uniji dvostruko manje.

"Sasvim sigurno će doprineti i stvaranju zajedničkog ekonomskog prostora u zemljama Zapadnog Balkana”, rekao je ministar koji je izneo podatke da se za jedan dan zastoja na graničnim prelazima izvozna vrednost robe smanjuje za jedan odsto, dok kod hrane i poljoprivrednih proizvoda smanjenje iznosi sedam odsto.



Navodeći da su problemi identifikovani, Ljajić je naveo da će neke od njih Srbija rešavati sama, druge sa zemljama u regionu, dok će se problem u vezu sa vancarisnkim barijerama rešavati u okviru CEFTE, EU ili bilateralno.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Zorana Jevtić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI UŽIVO! Vojska SAD i u Srbiji?!

Kurir

Autor: Kurir