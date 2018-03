Generalni direktor Milutin Ignjatović: CIP je uspešna kompanija, niko ne sme da je proda!

Do prodaje Saobraćajnog instituta CIP nikada neće doći, jer bi to bila nezamisliva tragedija za državu, koja to ne sme da dozvoli.



Ovo za Kurir ističe generalni direktor CIP Milutin Ignjatović, revoltiran zahtevom radnika „Železnice Srbije“ da se izuzetno profitabilna kompanija, čija je procenjena vrednost 1,3 milijarde dinara, proda da bi se namirili dugovi „Železnice“ prema zaposlenima u visini od 80 miliona dinara.

- CIP nikad nije imao nikakve veze s dugovanjima „Železnice“, niti ikome dugujemo jedan jedini dinar - naglašava Ignjatović:

- CIP je samo na papiru ćerka firma „Železnice“, a naš jedini akcionar je država Srbija. Mi nismo bili ni strana u parničnom postupku, niti smo bili upoznati s tim da se vodio sudski postupak za naplatu dugovanja na osnovu potraživanja radnika „Železnice“.



Ignjatović je vidno uznemiren:

- Siguran sam da Ministarstvo građevine i saobraćaja neće dozvoliti da se na ovakav način izvrši promena vlasništva firme, odnosno njena divlja prodaja. Niko ne sme da se igra s nama niti da nas stavlja na doboš nakon svega što smo uradili za 138 godina postojanja.



Javna prodaja CIP s početnom cenom od 910 miliona dinara je 18. decembra. Godišnja neto dobit CIP u 2016. iznosila je 103 miliona dinara, a po njihovom projektu radi se rekonstrukcija pruge Beograd-Budimpešta, vredna oko dve milijarde dinara.



Ministarstvo DATI PREDLOZI ZA REŠENJE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da nema direktnu nadležnost nad Saobraćajnim institutom CIP, ali je zbog značaja tog preduzeća za realizaciju nacionalnih infrastrukturnih projekata dalo predloge kako bi se pronašlo optimalno rešenje za status CIP. U ministarstvu su istakli da su prodaju Saobraćajnog instituta CIP pokrenuli prinudni izvršitelji, s obzirom na to da je ovo preduzeće 100 odsto u vlasništvu „Železnica Srbije“, koje vode veliki broj radnih sporova sa zaposlenima.

Kurir / J. P.

Foto: Fonet

Kurir

Autor: Foto: Fonet