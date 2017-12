VIDLJIV OPORAVAK EKONOMIJE: Srbija uspela znatno da smanji javni dug

Najnovije kvartalno istraživanje Erste grupe Srbiju je svrstalo u zemlje sa dobrom tendencijom za smanjenje javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod.



On sada iznosi 64,9 odsto, a njihova projekcija pokazuje da će 2019. godine dostići 62 odsto, što je bolje od Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Analitičar Erste grupe Milan Deskar Škrbić navodi za Kurir da je Srbija u poslednjih nekoliko godina sprovela značajnu fiskalnu konsolidaciju.

- Smanjenje deficita u Srbiji je bilo jedno od najznačajnijih u zemljama regiona centralne i istočne Evrope. Aktivnosti Uprave za javni dug dovele su do povoljnijeg refinansiranja postojećeg duga, što je rezultiralo smanjenjem troškova kamate. Svi faktori su doveli do smanjenja javnog duga s nivoa od 71,9 procenta BDP u 2016. na 64,6 odsto BDP na kraju trećeg kvartala 2017 - kaže Škrbić i dodaje da prognoze za 2018. Srbiju stavljaju među retke zemlje u kojima se očekuje veća stopa ekonomskog rasta.

Ekonomista Aleksandar Stevanović očekuje da javni dug nastavi pad.

- Na ovo smanjenje je uticalo to što nam BDP konačno raste, a mi nemamo nova zaduženja. Dinar je dosta ojačao u odnosu na dolar i evro i to su takođe faktori koji čine da javni dug opada. Jeste realno očekivanje da će on opasti i u narednom periodu, čak mogu da potpišem da će javni dug biti manji u naredne dve godine.



