NEMA KRAJA AFERI ATP VOJVODINA: Sud odbio zahtev Ilije Devića da mu se isplati 91 milion evra

NOVI SAD - Privredni sud u Novom Sadu odbio je u prvostepenom postupku tužbu Ilije Devića kojom je tražio da mu se isplati 91 milion evra za štetu koju je preduzeće ATP "Vojvodina", nekada u njegovom većinskom vlasništvu, pretrpelo zbog neispunjenog ugovora sa Gradom Novim Sadom.

Ilija Dević će se žaliti na presudu, a u tužbi se poziva na veštačenje stručnjaka sa saobraćajnog i mašinskog fakulteta koji su utvrdili visinu štete.



U obrazloženju presude, sudija Goran Crevar se poziva na stav Vrhovnog kasacionog suda koji je svojevremeno tvrdio da je ugovor izmedju Grada Novog Sada i Ilije Devića ništav.



foto: Beta

"Medjutim, Vrhovni kasacioni sud je svojevremeno ipak dosudio odštetu ATP "Vojvodina", doduše značajno umanjenu i samo za deo pretrpljene štete u iznosu od 4 miliona evra za period od 2007. do 2011. godine. Sadašnji zahtev za odštetu po istom osnovu odnosi se na period od 2011. do 2013. godine za autobusku stanicu, a za servisni centar i saobraćajne linije za period od 2007. do 2013.godine. Poslednja odluka Privrednog suda ne priznaje činjenicu da je šteta naneta, uprkos nalazima relevantnih veštaka", kaže Dević.



U obrazloženju presude, sudija Crevar između ostalog kaže da iznos štete utvrđen u veštačenju nije realan, već da se radi o "optimističom potraživanju tužioca i da se ta dobit nije mogla ostvariti".



Dević je protiv ovog, kao i još četvoro sudija podneo pritužbe Visokom savetu sudstva jer smatra da "organizovano učestvuju, ne samo u otimanju njegovog kapitala, već i državne imovine".



foto: Zorana Jevtić

"Presuda ima za cilj da organizuje sudije u sprovođenju pljačke mog kapitala po nalogu političara. Naime, namera je da se otme lokacija od šest hektara na kojoj je ATP i podeli na dva dela. Jedan bi se zajedno sa novoizgradjenim servisnim centrom "Evrobus" pripojio susednoj parceli "Južna bačka" koja je u vlasništvu ljudi bliskih samom vrhu vlasti. Drugi deo sa autobuskom stanicom bi preuzeo Grad i poklonio JGSP "Novi Sad" kako bi se atraktivnije prodao nekom od privilegovanih "privrednika". Dakle, cilj koji je postavljen pred sudije je da presudama umanje i ignorišu moju štetu kako bi se time opravdala niska cena u novoj privatizaciji ATP "Vojvodina", ali i oslobodila lokacija sadašnje autobuske stanice", tvrdi Dević.



On inače pred sudovima ima više odštetnih zahteva u predmetu koji se tiče afere oko izgradnje nove autobuske stanice.



"U preduzeće ATP "Vojvodina" uložio sam 30 miliona evra, uz postojećih 300 zaposlio još 200 novih radnika, a po okončanju druge faze gradnje tu je trebalo da radi 1.200 zaposlenih. Iako je reč o najvećoj domaćoj investiciji, od države nisam dobio nikakvu subvenciju, koje se inače daju stranim ulagačima. Umesto da razvijam posao, već deset godina vodim sudske postupke jer novosadske vlasti, nakon što sam izgradio novu međumesnu i međunarodnu autobusku stanicu i specijalizovani servis, nisu ispoštovale ugovor koji je bio temelj započete investicije, nakon čega je preduzeće otišlo u stečaj", pojašnjava on.



Podsetimo, sporni ugovor o izgradnji nove autobuske stanice potpisali su 2006. godine tadašnja gradonačelnica Novog Sada Maja Gojković i tadašnji 82-odstotni vlasnik ATP Ilija Dević. Taj objekat je završen, ali Grad nikada nije preusmerio saobraćaj na novu lokaciju. Zbog dospelih rata kredita, ATP "Vojvodina" je otišla u stečaj, a Dević je podneo više tužbi za naknadu štete.



foto: Fonet/Nenad Đorđević

Mada se ni na jednom od tri sudska procesa ne dovodi u pitanje krivica grada, Maja Gojković koja je odbila da izvrši ugovornu obavezu, je tokom decenije sporenja samo jednom ispitana, u svojstvu svedoka. Odgovarala je neodređeno, potpuno i neprecizno, pa je javnost ostala uskraćena da čuje zašto je ugovor o izgradnji nove stanice prvo potpisala, a potom odbila da realizuje.



ATP "Vojvodina" je na spisku 24 sporne privatizacije čije razrešenje je tražila Evropska komisija na osnovu izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije, ali se ispostavilo da je rešenje tog zahteva samo dobra ideja šta se sve može obećati biračima pred izbore. Dević danas u ovom preduzeću ima 38 % vlasništva.

(Kurir.rs/021.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR TV VESTI: Pijani vozači na trežnjenju! Evo koliko njih je za samo dva dana zadržano u policiji!

Kurir

Autor: Kurir