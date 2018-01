NAJSTARIJI TURISTIČKI RADNIK U LOZNICI: Četvrt veka sam svoj gazda

U poslednjih nešto više od četvrt veka preko turističke agencije „Adrija holidejz“ Dragana Markovića iz Loznice na letovanja, zimovanja i druga putovanja širom sveta otišlo je bezbroj putnika.



Marković se posle gimnazije upisao na pravni fakultet i sasvim drugačije zamišljao svoju budućnost. Onda je počeo da se bavim turizmom u Ferijalnom savezu i posvetio se toj profesiji. Kako kaže, trenutno je najstariji turistički radnik u Loznici, a kada je u svojih 29 godina otvorio firmu, učlanio se u Jutu, gde je bio najmlađi direktor jedne turističke agencije.

- Shvatio sam da su ljudi koji putuju srećni, pozitivni i u turističke agencije dolaze nasmejana lica. Pravnicima se obraćaju osobe s problemima i u toj bih se profesiji čitav život bavio rešavanjem tuđih nedaća. To mi je bio motiv da batalim pravo i okrenem se turizmu - priča on.



Te godine, od 1988. pa do početka devedesetih, bile su, kaže, odlične za turizam. Svi su nekuda putovali, penzioneri u banje, mladi su na more, „radila“ se cela jadranska obala, od Istre do Ade Bojane, putovalo se i u inostranstvo. Onda je počeo raspad države i loše vreme za putovanja. Burne godine i rat pored Drine doveli su do gašenja društvene turističke agencije u Loznici u kojoj je bio zaposlen i 1992. ostaje bez posla. Probao je da radi u trgovini, ali je brzo odustao i rešio da se vrati turizmu.

- Pozajmio sam tadašnjih 50 maraka i otvorio sopstvenu turističku agenciju. Da sam tada znao sve što znam danas, to jest da sam bio svestan koliko sam bio neiskusan, ni u bunilu ne bih to učinio, ali sam bio mlad i pun elana, bez straha od neizvesnosti - kaže čovek koji je tada ušao u preduzetničke vode i još plovi, izmiruje obaveze prema državi i uspeva da živi od svog posla.

- Ponosan sam što sam u celoj karijeri imao samo jednu reklamaciju i jedan sudski spor, koji sam dobio. Trenutno radim sam, a bilo je perioda kad sam imao i do četvoro zaposlenih. U ovom poslu postoje dobri i nešto slabiji periodi rada koji se smenjuju. Da su manji doprinosi državi, mogao bih odmah da primim još jednog radnika - kaže Marković.

Tihomir Ilić



Počeci PIONIR DEČJEG TURIZMA

Dragan Marković je počeo radeći uobičajene poslove - letovanja i ekskurzije, a onda je 1996. sa budućim kumom Slobodanom Cvijićem zakupio planinarski dom na Gučevu i počeo da dovodi decu iz ravne Vojvodine na legendarnu planinu. Oni su bili pioniri dečjeg turizma u lozničkom kraju i naredne četiri godine su svakoga vikenda dovodili po stotinu dece, a tek kasnije su se druge kolege ovde upustile u taj vid turizma. - Bezbroj ljudi je preko moje agencije putovalo, a išlo se od Banje Badanje u lozničkom kraju do Kariba - rekao je Marković.

Kurir

Autor: Kurir