KO TREBA DA PLATI POLISU: Država osigurala stanove vredne 1,7 milijardi evra

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) od 2010. do 2016. godine osigurala je 47.636 kredita čija je ukupna vrednost 1,7 milijardi evra, pokazala je analiza Kamatice.

Poslednjih dana se polemiše o nezakonitim naknadama koje su banke naplaćivale klijentima, a između ostalog i naknada kod NKOSK može se smatrati jednom od njih. Procenat koji su banke naplaćivale klijentima kretao se od 1,5 odsto do četiri odsto od iznosa kredita plus jednokratna naknada od 30 evra. Tako je, na primeru jednog kredita od 50.000 evra na ime osiguranja kod NKOSK, klijent plaćao 30 evra, a u zavisnosti od visine premije za osiguranje dodatnih 750 do 2.000 evra.



Povodom povraćaja tog novca sudskim putem, beogradski advokat Marko Stanković za Kamaticu objašnjava da je pitanje troškova osiguranja kod NKOSK složenije nego pitanje troškova obrade kredita:

- Ako su banke klijentima koji plate osiguranje kredita odobravali „protivuslugu“ u vidu umanjenja kamatne stope, ovakva odredba svakako ne bi bila ništavna. Ako ovakva „protivusluga“ nije postojala, postoje odluke sudova kojima su usvojeni tužbeni zahtevi u korist klijenata, ali o tom pitanju stav nije jedinstven.

