SPASKOVSKI: Tender za RTB Bor do kraja maja

BEOGRAD - Tender za izbor strateškog partnera za Rudarsko topioničarski basen Bor biće raspisan do kraja maja, rekao je za Tanjug generalni direktor tog preduzeća Blagoje Spaskovski i istakao da RTB nudi veliku količinu rude, oko 1,34 milijardi tona rezervi i kvalifikovanu radnu snagu.

"Do kraja maja se raspisuje tender i ko bude najbolji taj će i dobiti učešće u RTB-u i razvijati rudarstvo. Strateški partner će imati većinski deo u RTB-u", naveo je Spaskovski.

Spaskovski, koji je danas prisustvovao sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima velike kineske kompanije Zijin, zainteresovane za RTB Bor, rekao je da očekuje uspešnu privatizaciju RTB-a Bora i investiciju koja će doprineti rastu proizvodnje i razvoju rudarstva u Srbiji.

Naveo je da Zijin, ukoliko pobedi na tenderu, namerava da obezbedi tri i po puta veću proivodnju iz sopstvenih sirovina, te da zadrži svih 5.100 radnika RTB-a.

Ne samo to, naglašava Spaskovski, već i da bi radnici imali veću zaradu ako budu doprinosili razvoju kompanije.

On je potvrdio da su za RTB zaitneresovane velike kompanije iz Kine, Rusije i Kanade i istakao da su predstavnici Zijin prethodnih pet dana bili u Boru sprovodeći đu dilidžens ili dubinsko snimanje poslovanja kompanije.

Kako je rekao, delegacija Zijin broji 40 ljudi, od čega je pet njih iz menadžmenta kompanije, dok su ostali stručnjaci, ekonomisti, pravnici i inženjeri.

Spaskovski naglašava da je u pitanju vrhunska kompanija koja godišnje proizvodi 400.000 tona metala - bakra, olova, cink, zlata.

"To je krajenje ozbiljna i sjajna kompanija koja nudi za tri i po puta veću proivodnju iz sopstvenih sirovina, tako da bi učešće RTB-a u BDP-u umesto 0,8 odsto bilo skoro tri procenta, što je veliki napredak. Država na povećanju rasta BDP i ovo je jedna od investicija koja se nudi i koju treba sa radošću dočekati", naglasio je Spaskovski.

Ističe, takođe, da ceo proces po pitanju odabira strateškog partnera biti transparentan.

"Lično očekujem da će uspešno biti sproveden postupak, kao što je to urađeno u Železari Smederevo. U Smederevu su sada radnici zadovojni, redovno primaju plate, veća je proizvodnja i sve je bolje".

Spaskovski kaže da se RTB priprema za strateškog partnera i da se kompletira dokumentacija, razne dozvole i vlasnički papiri , kao i da se radi na završetku bilansa za prošlu godinu.

On je rekao da svaki partner želi da vidi kakvi su bili poslovni rezultati u prehtodnom periodu.

Govoreći o rudnim rezervama, kazao je da je oko 75 do 80 odsto rude na površini, dok je 450 do 500 miliona tona na dubini ispod 500 metara u jami.

Naglasio je da RTB nudi i novu topionicu, koja već ispunjava evropske i svetske standarde po pitanju ekologije.

"Nova topionica emituje manje od 50 mikrograma sumpordioksida po normalnom metru kubnom. Prošle godine je bilo samo 36 mikrograma. To je mnogo manje ako uporedimo sa pravilima u Evropi, gde je još dozvoljeno 670 mikrograma. Evropa ima ograničenje da to svede do 2025. na ispod 50 mikrograma po normalnom metru kubnom".

Spaskovski podseća da je 2009. godine emisija iznosila čak 31.740 mikrograma sumpordioksida, što je bila velika koncentracija štetnih materija - kadimijuma, arsen ,žive, olova...

Najavljeno je da će strateški partner morati da uloži oko 350 miliona dolara u RTB iz svojih sredstava, a Spaskovski ističe da će ta sredstva otići u razvoj rudarstva i otvaranje novih rudnika.

Prema njegovim rečima, treba da se otvori rudnik Cerovo 2, da se poveća proizvodnja u jami, Majdanpeku... , kako bi se povećala dobit u RTB-u.

Napomenuo je da RTB nema sredstva da to sam uradi, a i da nije praksa da država otvara rudnike već da to urade strateški parnteri koji ulažu svoj kapital.

