SVETSKI STRUČNJACI IZAZVALI VELIKO INTERESOVANJE NA KONFERENCIJI DIGITAL TAKEOVER: 9 stručnjaka, 16 panelista i preko 1.300 učesnika

Najveća regionalna digitalna konferencija Digital Takeover u organizaciji 24sata u CineStaru zagrebačkog Branimir Centra okupila je rekordan broj posetilaca iz Hrvatske i regiona, kao i predstavnika vlade Hrvatske.

U novom izdanju konferencija je učesnicima predstavila širu sliku digitalne transformacije, a u 10 sati službenog programa, na devet predavanja i tri panela u šest dvorana predavači su naglasili važnost praćenja trendova u digitalu i podelili svoja iskustva i znanja o kreiranju održive digitalne kulture.

„Promene se događaju brzo, a događaće se još i brže jer nas sve više u istom brodu vesla napred. Svaki dan imamo 520.000 novih ljudi koji su dobili pristup internetu i generišu tu promenu.“ Ovim rečima je konferenciju Digital Takeover otvorio Boris Trupčević, direktor Styrije za Hrvatsku i član uprave 24sata.

Program je počeo predavanjem Daniela Newmana, glavnog analitičara kompanije Futurum Research i CEO u Broadsuite Media grupi. „Jedna od milion ideja postane uspešna, a kompanije koje uspevaju na tržištu su one koje se mogu prilagoditi promenama i tržištu, one koje prolaze kroz brojne promene i izazove i uspešno se transformišu. Takve kompanije Newman naziva zmajevima. Preduzetnici smatraju da moraju biti sledeći Uber ili Snapchat da bi bili uspešni, ali to nije tako. Ako možete da se prilagodite i fokusirate, onda možete i uspeti“, kazao je Newman.

Obrazložio je sedam operativnih stubova koji pomažu organiziciji da ubrza digitalnu transformaciju, upravljaju promenama i pretvaraju promene u neumorni motor za nove mogućnosti: iskustvo, ljudi, promena, inovacija, vođstvo, tehnologija i kultura kompanije.

Natalia Wiechowski, nagrađivana marketinška stručnjakinja za Bliski istok i Afriku, istakla je da svaki marketinški stručnjak, da bi bio uspešan, mora pre svega razumeti ljudsko ponašanje. „Ljudi imaju šesto čulo kada je reč o međusobnom povezivanju. Ako ne marite, ljudi vas neće slediti na društvenim mrežama“, istakla je ona.

Poslednje predavanje održao je Stephen Attenborough, komercijalni direktor kompanije Virgin Galactic, koja je deo Virgin Groupa u vlasništvu ser Richarda Bransona. „Svi žele da idu u svemir, ali malo ljudi to može. Stvari se brzo menjaju i mi smo u epicentru ove revolucije“, rekao je Attenborough, čija kompanija u SAD radi na razvoju tehnologije koja će omogućiti komercijalna putovanja u svemir. U svetu izobilja mogućnosti moramo zadržati vernost i dati ljudima vrednost, kaže Attenborough.

Posebnu zahvalnost organizacioni tim 24sata i Digital Takeovera upućuje svim partnerima konferencije, digitalnim prijateljima i medijima koji su, na sebi svojstven način u području kojim se bave, među prvima prepoznali važnost digitalne komunikacije i podržali konferenciju. Ove godine okupilo ih se više od 70.

