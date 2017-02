AERODROM NIKOLA TESLA IDE U ZAKUP NA ČETVRT VEKA: Vlada Srbije uputila poziv za koncesiju!

Vlada Srbije i akcionarsko društvo Aerodrom „Nikola Tesla“ objavili su u petak javni poziv zainteresovanim stranama za davanje u koncesiju beogradskog aerodroma u trajanju od 25 godina.



Ako sve bude išlo po planu, koncesionar će biti poznat posle 9. avgusta. Prema uslovima koncesije, u nadmetanju neće moći da učestvuju kompanije koje već upravljaju aerodromima u radijusu od 450 kilometara od Beograda, što, kako navodi portal Tango siks, znači da iz trke ispadaju francuski ADP, jedan od koncesionara zagrebačkog aerodroma „Franjo Tuđman“, kao i turski konglomerat TAV, koji upravlja aerodromima u Makedoniji.



Javni poziv, objavljen na sajtu beogradskog aerodroma, predviđa da će preciznije obaveze budućeg koncesionara biti finansiranje, razvoj u formi izgradnje i rekonstrukcije, održavanje i upravljanje celokupnom infrastrukturom aerodroma i obavljanje formalne uloge operatera aerodroma.



Predviđa se da izbor ima dve faze. Svi zainteresovani za koncesiju imaće 15 dana da predaju zahtev za učestvovanje u prvoj fazi, a vreme teče od 10. februara. Kvalifikovani za prvu fazu dostavljaju neobavezujuće ponude, na osnovu kojih će se obaviti kvalifikacija za drugu fazu. Kompanije ili konzorcijumi zainteresovani za koncesiju moraće da poseduju više od 500 miliona evra kapitala.



ČINJENICE



- Do 2. marta biće poznato ko se kvalifikovao za prvu fazu.

- Oni će do 11. aprila morati da daju neobavezujuću ponudu.

- Do 26. aprila biće poznato ko se kvalifikovao za drugu fazu.

- Oni će do 10. jula morati da dostave obavezujuće ponude.