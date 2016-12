AKCIONI PLAN VLADE: Za kompjuteraše 10 miliona evra

Na sednici Vlade Srbije kao prva tačka dnevnog reda usvojen je akcioni plan za unapređenje IT sektora, koji je pripremio ministarski IT savet u saradnji sa predstavnicima IT zajednice

Država će u narednoj godini izdvojiti ukupno 10 miliona evra za razvoj IT sektora u Srbiji, od čega je 1,5 miliona namenjeno za prekvalifikaciju 1.000 ljudi za poslove u IT industriji putem sistema neformalnog obrazovanja, najavila je ministarka državne uprave i lokalne smouprave Ana Brnabić.



Na jučerašnjoj sednici Vlade Srbije kao prva tačka dnevnog reda usvojen je akcioni plan za unapređenje IT sektora, koji je pripremio ministarski IT savet u saradnji sa predstavnicima IT zajednice.



Ministarka Brnabić istakla je nakon sednice da će država uložiti znatna sredstva za razvoj ovog sektora koji je od suštinskog značaja za rast i razvoj srpske ekonomije.

- Najveći deo novca biće uložen u razvoj infrastrukture, jer je fakultetima potreban prostor kako bi mogli da povećaju upisne kvote. Pored toga, putem sistema neformalnog obrazovanja država će IT firmama ponuditi prelazno rešenje za kadrove koji su im potrebni - rekla je Brnabićeva.



Ministarka državne uprave je dodala da ovaj plan možda nije previše ambiciozan, ali je ostvariv, kao i da njegova snaga leži upravo u tome što je rađen sa predstavnicima IT zajednice.



