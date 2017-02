AMBASADOR UKRAJINE ZA KURIR: Volim Srbiju, liči na moju zemlju

Ambasador Ukrajine Oleksandr Aleksandrović u Srbiji je godinu i po dana, za to vreme naučio je srpski jezik, obišao našu zemlju uzduž i popreko, te razgovarao sa „običnim“ ljudima i predstavnicima vlasti.



On u intervjuu za Kurir govori o odnosima Ukrajine i Srbije, političkoj, ekonomskoj i kulturnoj saradnji, planovima za naredni period.



Kako ocenjujete trenutne odnose Srbije i Ukrajine?

- Do kraja 2013, odnosno sve do trenutka kad je Rusija atakovala na Ukrajinu, nismo imali nikakvih problema. Srbi imaju dobar odnos i sa Ukrajinom i sa Rusijom, te mogu da razumem da ste vi malo iznenađeni što Rusi ratuju protiv Ukrajinaca i da vam je teško da zauzmete konačan stav o tome. Ja sve vreme ovde pokušavam da „običnim“ ljudima objasnim šta se dešava u Ukrajini. Mi nećemo tuđu, ali ćemo štititi našu zemlju. Inače, bio sam neprijatno iznenađen kad je Srbija nedavno u UN promenila svoj do tada neutralni stav o pitanjima koja se tiču Ukrajine i glasala protiv rezolucije o Krimu.



Jeste li zadovoljni saradnjom dve zemlje?

- Na polju kulture sa Srbijom nema problema, imamo i ekonomsku saradnju, tokom 2016. ostvarili smo zajedničku trgovinu u vrednosti od oko 250 miliona evra. Međutim, kad je reč o političkim odnosima, od zvaničnika Vlade Srbije uvek čujem da država podržava suverenitet i teritorijalnu celovitost Ukrajine, uključujući i Krim, ali nikad nisam čuo da su to rekli u javnosti. Nasuprot tome, Ukrajina je uvek podržavala suverenitet Srbije, uključujući Kosovo, i nikad u međunarodnim organizacijama nismo glasali protiv vaše države.



Da li je moguća bolja ekonomska saradnja?

- Oko 70-80 odsto ukrajinskog izvoza u Srbiju su samo ruda i gvožđe, to je dobro za metalurške firme, ali ne i za sveukupnu trgovinu i ekonomiju. Želim da se poboljšaju veze između malih i srednjih preduzeća dve zemlje, pa sam zato prošle godine inicirao veliki poslovni forum u Kijevu, na kojem je učestvovalo 106 kompanija, dok će se drugi održati u Novom Sadu 15. i 16. maja ove godine.



Kad je reč o trgovini, šta Ukrajina može da ponudi Srbiji, a šta bi odavde bilo primamljivo Ukrajincima?

- Mi proizvodimo sve - od poljoprivredne mehanizacije do raketnih sistema koji idu u kosmos. Avioni, helikopteri, brodovi, traktori, a takođe smo broj tri ili četiri u svetu kad je reč o IT tehnologijama... S druge strane, iz Srbije bi Ukrajincima bila primamljiva hrana, poljoprivredni proizvodi... Mada, tu smo delimično konkurenti, ali možemo imati saradnju.



Da li bi uskoro opet mogla da bude uspostavljena linija „Er Srbije“ od Beograda do Kijeva?

- Linija je funkcionisala od juna do septembra 2016. Pričao sam s Danetom Kondićem iz „Er Srbije“, koji mi je rekao da je ta linija bila isplativa, odmah iza Njujorka i Zagreba. I ja sam putovao dva puta, avion je uvek bio pun. „Er Srbija“ planira da nabavi nove avione i, kad to učini, hoće da nastavi s direktnim letom do Kijeva. To će, nadam se, biti od maja ove godine, a leteće se četiri puta nedeljno.



U Srbiji ste od sredine 2015. Koliko ste dosad uspeli da upoznate našu zemlju?

- Volim Srbiju. Priroda, klima, ljudi, mentalitet i hrana su veoma slični kao u Ukrajini. Zato mi je vrlo lako da pričam s ljudima na ulici, u prodavnici, školama... Bio sam u mnogim gradovima i opštinama. U stvari, samo u dva velika srpska grada nisam bio, to su Zaječar i Zrenjanin, sve ostale sam posetio.

Šta vam se posebno dopada od srpske hrane?

- Hrana je odlična. Imate nešto što mi nemamo u Ukrajini, ali i mi imamo stvari koje vi nemate ili ne proizvodite. Na primer, vi imate ajvar, kajmak, pljeskavice, vešalice, ali vi nemate slanu ribu - haringu, imate samo tvrdu ribu, a mi imamo meku... Samo to mi od namirnica nedostaje iz Ukrajine.



Jeste li probali našu rakiju?

- Da, da. I jabuku, kajsiju, krušku, šljivu... Najbolja za mene je braon šljiva, to je vrlo stara vrsta. I dunja, koja ima odličan miris.



Neobičan susret

SA MILOŠEVIĆEM PRE PRVIH NATO BOMBI



Zanimljivo je da ste se vi susreli s bivšim predsednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem baš na dan početka bombardovanja Srbije, 24. marta 1999. Kako je to izgledalo? Kakav je bio Milošević?

- Bio sam mladi diplomata i pomoćnik ministra spoljnih poslova Ukrajine Borisa Tarasjuka, koji je tada doputovao u Beograd. Bili smo, odmah posle tadašnjeg predstavnika ruskog predsednika za Jugoslaviju Viktora Černomirdina, poslednja delegacija koja je došla u Beograd i pričala s Miloševićem. Znali smo da NATO hoće da bombarduje Srbiju, pa smo pokušali da ubedimo Miloševića da se saglasi s nekim stvarima, da se pronađe neki kompromis sa Zapadom, ali to nije bilo moguće. Milošević je bio mnogo tvrdoglav i ništa nije hteo da čuje. Hteo je da ima veliku Jugoslaviju, a na kraju ljudi imaju ovo što sad imaju.

Zajedno idemo ka EU

VI STE NEKOLIKO KORAKA ISPRED UKRAJINE



Ukrajina je, kao i Srbija, opredeljena za EU. Ko će pre ući u Uniju - vi ili mi?

- Srbija je danas nekoliko koraka ispred Ukrajine, a ko će pre u EU, to se ne zna. Mi Ukrajinci, inače, nemamo mnogo iluzija o EU, znamo da i ona ima svoje probleme, ali evropske vrednosti su kod nas mnogo jače nego u ostatku Evrope. U Srbiji, međutim, to je obrnuto, pa sve više stanovništva nije sigurno da li treba ići u EU.

Saradnja s pozicijom i opozicijom

NE PRIČAM S PRORUSKIM STRANKAMA



S kojim srpskim političarima imate najbolju saradnju?

- Sa svima želim da sarađujem, kako sa zvaničnicima iz Vlade Srbije i strankama iz vladajuće koalicije, tako i sa onima iz opozicije. Jedino ne pričam s nekoliko stranaka koje imaju apsolutno proruski stav i koje su protiv Ukrajine. Ne vidim smisao razgovara s njima.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Boban Karović,Foto: Dragana Udovičić