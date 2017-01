ANA BRNABIĆ NAJAVLJUJE: Sledi talas otpuštanja iz javnih preduzeća

"Nije gotova racionalizacija u republičkim javnim preduzećima. Tu ima 147.000 zaposlenih i to je talas racionalizacije koji će ići u 2017. Tu treba da se uradi mnogo više", rekla je Brnabić.Ona je rekla za B92 da je u javnoj upravi, koja obuhvata državnu upravu, lokalnu samoupravu i lokalna javna preduzeća do sada otišlo više od 23.000 ljudi i da je planirano da ode još oko 5.000 u 2017. godini.

Foto: Zorana Jevtić

Kod javne uprave, kako kaže, racionalizacija je manje više gotova i ostaje da se do kraja sprovedu ranije doneti planovi 145 lokalnih samouprava koje su odredile maksimalan broj zaposlenih i pripremile sistematizacije."Toga ćemo se držati", dodala je ona.Brnabić je istakla da je važno zadržati kontrolu nad zapošljavanjem i najavila da će Vlada Srbije u martu doneti novu odluku o maksimalnom broju zaposlenih u 2017.Ona je objasnila da su neke lokalne samouprava ispod a neke iznad po broju zaposlenih.

"Nećemo ići na linearno smanjivanje, to smo dogovorili sa Ministarstvom finansija i odredićemo šest grupa lokalnih samouprava. Statistički od minus tri do plus tri. Tako da će neke moći i da zapošljavaju u 2017", rekla je Brnabić.Ona je dodala da će to biti svojevrsna nagrada za njih, dok će neke opštine morati drastično da smanje broj radnika.

Foto: Nemanja Pančić

Prema njenim rečima, nema više linearnog otpuštanja jer bi u nekim opštinama to moglo da ugrozi kvalitet pružanja usluga građanima.Brnabić je rekla da je vlada uspela da nametne razvijanje elektronskih servisa i e - Upravu kao ozbiljnu temu.

Ona je rekla da dosta kasno krećemo sa tim u poređenju sa EU i da imamo dosta još da radimo, na povećanju kapaciteta, formiranju registra i povezivanju baza podataka."Ljudi više ne smeju da idu na šaltere", poručila je Brnabić.

Autor: Agencija TANJUG