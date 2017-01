Bajatović: Gas još neće poskupeti

"Eventualna promena cene odnosila bi se na potrošače iz javnog snabdevanja, odnosno na domaćinstva i na male potrošače kojih nema mnogo u Srbiji - oko 250.000", rekao je on.



Prema njegovim rečima, "Srbijagas" je posao snabdevanja javnih snabdevača dobio na tenderu koje je sprovelo nadležno ministarstvo.



"Po metodlogiji i formuli za izračunavanje cene kubika, gas bi trebalo da poskupi za 14.02 odsto , ali se to za sada neće dogoditi", rekao je Bajatović, dodavši da će kupci blagovremeno biti obavešteni ukoliko cena bude morala da se menja i to mesec dana ranije.



"Istovremeno, prema ugovoru koji 'Srbijagas' ima s velikim potrošačima do promene cene plavog goriva doći će samo ukoliko nafta pređe cenu do 55 odsto za barel , što takođe za sada nije služaj", rekao je Bajatović.Razmatranje mogućeg povećanja cene gasa može se ocekivati tek u junu, odnosno tek pošto bude završena grejna sezona, navodi "Politika".



(Tanjug/Politika)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Beta