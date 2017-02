BELOPALANČANI UBEDLJIVO VODE: Skupili najviše fiskalnih računa

BEOGRAD - Do prvog izvlačenja u nagradnoj igri ''Uzmi račun i pobedi'' ostalo je još dve nedelje, a za sada su se kao najaktivniji učesnici izdvojili žitelji Bele Palanke, Dimitrovgrada, Bele Crkve i Plandišta.

Za njima slede, kako je rečeno u Rednoj grupi koja se bavi organizacijom nagradne igre, Golubac, Sečanj, Bosilegrad, Prokuplje, Mladenovac, Požarevac, Rakovica i Svrljig.

Nagrade za 12 najaktivnijih lokalnih zajednica koje pošalju najviše fiskalnih računa i slipova je vaj-faj (wifi) zona besplatnog interneta u centru grada što je obezbeđeno u partnerstvu sa Telekomom Srbije i NALED-om.Osim besplatnih vaj-faj zona, za prvih pet najvrednijih opština i gradova, obezbeđen je i dodatni fond od ukupno 100.000 evra za lokalna ulaganja, odnosno 20.000 evra po poštini za opremanje škola, bolnica, vrtića, parkova.

Foto: Marina Lopičić

Iz Radne grupe koja se bavi organizacijom nagradne igre kažu da će sami građani, koji su i doneli pobedu svojoj lokalnoj samoupravi, odlučivati kako će se ta sredstva trošiti te da veruju da će to biti dodatni motiv za sve da se uključe u borbu protiv sive ekonomije, ne samo zbog sebe, već i zbog grada u kojem žive i čitavog društva.Da bi sve opštine i gradovi imali jednaku šansu da osvoje nagradu, iz Radne grupe objašnjavaju da će odluka o 12 najaktivnijih lokalnih samouprava biti doneta na osnovu broja prikupljenih fiskalnih računa i slipova u odnosu na broj stanovnika i prosečnu zaradu na teritoriji lokalne samouprave.

Kako kažu, na taj način eliminišu se razlike u veličini i kupovnoj moći među opštinama i gradovima.Činjenica da je opština Bela Palanka prva na listi 12 najaktivnijih lokalnih zajednica dobar je pokazatelj da su građani svesni da akcija koju sprovodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donosi dobrobit ne samo njima pojedinacno već i celoj lokalnoj zajednici, smatra predsednik opštine Goran Miljković.''Kada građani i privreda shvate da porez nije namet nego dobit onda cemo dobiti borbu protiv sive ekonomije'', rekao je Miljković.Objašnjava da se, uvek kada se priprema budžet, građani upoznaju sa činjenicom da je veoma važno da na vreme izmiruju svoje poreske obaveze, da li prema državi ili lokalnoj samoupravi – jer sve što ode u državnu kasu na raznorazne načine se vrati lokalnoj samoupravi.

Foto: Dado Đilas

Predsednik opštine Bela Crkva Darko Bogosavljević navodi da izveštaj po kome se ta opština nalazi među 12 najaktivnijih u nagradnoj igri ''Uzmi račun i pobedi'' svedoči da su stanovnici, kako privatni preduzetnici, tako i korisnici usluga i kupci robe savesni, ali i svesni neophodnosti borbe protiv sive ekonomije.''Ukoliko naša opština zasluži nagradu - zonu besplatnog interneta, biće to nagrada za sve stanovnike, ali će dati i dodatni kvalitet turističkoj ponudi'', rekao je Bogosavljević.

On je apelovao na sve privatne preduzetnike da poštuju zakone i da poslovanje uvode u legalne tokove jer će na taj način omogućiti izgradnju novih škola, bolnica i proizvodnih pogona što će značiti kvalitetniji život za sve, ne samo u Beloj Crkvi već i u Srbiji.Bogosavljević je pozvao i potršače da obavezno traže račun i učestvuju u nagradnoj igri jer tako mogu da osvoje vredne nagrade kako za sebe tako i za opštinu.Trenutno na listi najaktivnijih lokalnih zajednica nalazi se i opština Svrljig, a predsednica opštine Jelena Trifunović kaže da je to samo dokaz su privrednici i građani savesni i da poštuju zakon i državu.''Izdavanjem i uzimanjem računa građani pokazuju da je društvena svest na nivou i da se to pravilo ponašanja poštuje'', rekla je Trifunović.

Ona je dodala i da je pokazatelj te društvene svesti podatak da je Inspekcija u Svrljigu, u poslednjih par godina, zatvorila mali broj firmi.Kaže i da bi nagrada, vaj-faj zona besplatnog interneta bila i te kako značajna za tu opštinu jer će sredstva namenjena za tu svrhu sada biti usmerena uvođenje interneta u selima.Inače, kako je ocenjeno, nagrađivanjem 12 lokalnih samouprava građani se, učešćem u igri, ne bore samo za sebe – već i za grad u kojem žive.Iz Radne grupe kažu da se, zahvaljujući predefinisanom dizajnu koverata, sa uniformisanom vrstom i pozicijom podataka, može na dnevnom nivou da se prati broj pristiglih koverata za svaku opštinu i grad u Srbiji. Koverte automatski mašinski preborajava Pošta Srbije i dostavlja podatke.

Autor: Tanjug,Foto: Marina Lopičić