BOSANCI POLUDELI ZA SRPSKIM KOBAJAMA, A SRBI ZA HRVATSKIM: Pomama za suhomesnatim proizvodima!

Za proteklih sedam godina Srbija je povećala suficit u izvozu kobasica za 63,8 odsto, koji bi bio još i veći da rast izvoza za 53,7 odsto nije pratio i porast uvoza za 45,4 procenta. Ispostavilo se da su za srpskim kobasicama ludi u BiH, a za hrvatskim u Srbiji.



Iako je Srbija uz Tursku jedina zemlja iz regiona koja je od 2008. do kraja 2015. godine kobasice više izvozila nego uvozila, u oči upada podatak da Srbija više od polovine ove mesne prerađevine izvozi u BiH, dok je istovremeno srpsko tržište postalo glavni konzumator kobasica iz Hrvatske.



Zatvoreni putevi



- Više od polovine srpskog izvoza kobasica plasira se u BiH, a skoro celokupan ide još u Crnu Goru i u Makedoniju. Došlo je do izvesnog plasmana kobasica u Rusiju u 2014. godini, ali je on smanjen za dve trećine u 2015 - kaže ekonomista Miroslav Zdravković, urednik portala Makroekonomija.org.



I dok su srpskim kobasicama zatvorili sve puteve do vlastitog tržišta, Hrvati se nisu libili da od 2008. povećaju izvoz ovog delikatesa u Srbiju za čak 98,5 puta.



Frustracija



- Uvoz kobasica iz Hrvatske povećan je 98,5 puta, sa 36.000 u 2008. na 3,5 miliona evra u 2015, dok je uvoz iz Slovenije smanjen za skoro dve trećine. I dok čokolade još nekako nađu put do potrošača u Hrvatskoj, kobasicama je pristup na ovo tržište izgleda najstrože zabranjen. Ovu kobasičarsku frustraciju u pogledu trgovine s Hrvatskom „leče“ podaci o trgovini sa BiH, čiji je izvoz u Srbiju za sedam godina opao na 0,6 miliona evra, kao i činjenica da su srpske kobasice potisle hrvatske sa bosanskog tržišta. BiH je povećala uvoz kobasica iz Srbije sa 5,9 na 12,7 miliona evra, a uvoz iz Hrvatske pao je sa 9,2 na 2,3 miliona evra - objašnjava Zdravković.



On dodaje i da je uvoz kobasica iz Makedonije u Srbiju povećan četiri puta, dok je uvoz iz Slovenije smanjen za 98 procenata.

