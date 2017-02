ČADEŽ: Srpski privrednici traže partnere u Skoplju

Privredna delegacija Srbije, koju čini oko 60 predstavnika 45 preduzeća, završiće danas dvodnevno učešće na Poslovnom forumu u Skoplju, gde razmatraju i ugovaraju poslovnu saradnju sa makedonskim kompanijama.



Makedonija je sedma na listi zemalja u koje Srbija izvozi.



Srpsku delegaciju predvodi predsednik PKS Marko Čadež, a privrednici koji učestvuju u susretima, kako je saopštio PKS, uglavnom su iz lanca agrobiznisa - od primarne poljoprivrede, preko prehrambene industrije do proizvodnje opreme, ali i iz građevinske, hemijske, tekstilne industrije, drvoprerade, trgovine, turizma i transporta. Tokom foruma planirano je i osnivanje srpsko-makedonskog, odnosno makedonsko-srpskog poslovnog saveta, a biće predstavljena i iskustva saradnje u regionu.

Marko Čadež ocenio je sinoć da su razgovori srpskih i makedonskih privrednika bili veoma uspešni i da će doprineti povećanju robne razmene dve zemlje.

On je Tanjugu na prijemu održanom u ambasadi Srbije u Skoplju za predstavnike 45 kompanija iz Srbije koji su učestvovali na srpsko-makedonskom poslovnom forumu, kazao da je veoma važno sa privrednici međusobno razgovaraju i vide šta je to što je za obe strane interesantno.

"Veoma je važno da se čuju nove stvari i da se vidi kako sa nivoa jednostavne trgovine, odnosno kupovine i prodaje usluga, može da se pređe na to da se kompanije udruže i zajedno izvoze na treća tržišta", kazao je Čadež.

On je naglasio da je dobra vest i to što je danas osnovan srpsko -makedonski poslovni savet i da će on biti inicijalna veza privrednika za svakodnevnu međusobnu komunikaciju ne samo o problemima, već i o šansama za nove poslove.

Čadež je kazao i da se sutra u Skoplju održava u organizaciji Privredne komore Makedonije skup o ulozi malih zemalja u međunarodnoj ekonomiji ističući da je namera tog skupa da se napravi set teza za veliku konferenciju koja će se održati i na kojoj će učestvovati predstavnici najvećih svetskih kompanija.

U ambasadi Srbije na prijemu večeras su na pored predstavnika srpskih kompanija iz različitih oblasti prisustvovala i ekipa glumaca iz filma Zona Zamfirova drugi deo koji je premijerno prikazan u Skoplju.

Prema podacima PKS-a ukupna robna razmena Srbije i Makedonije u prošloj godini bila je 726,5 miliona evra i veća je za 10,88 odsto u odnosu na 2015.

Izvoz iz Srbije u Makedoniju u 2016. bio je 534, 4 miliona evra ili za 13, odsto veći nego 2015, dok je uvoz iz Makedonije u prošl9j godini porastao za 4,8 odsto i iznosio je 192, milion evra.

