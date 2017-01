CRNE PROGNOZE Trampov ambasador: Evro će umreti 2018.

Mislim da je to valuta koja je ne samo na izdisaju već ima stvarni problem i mogla bi da doživi slom u narednih godinu do godinu i po dana, rekao je Teodor Maloh

Evro bi mogao da doživi slom u narednih godinu i po dana, najavio je prof. Teodor Maloh, glavni kandidat Donalda Trampa za ambasadora u EU.



On je u intervjuu za Bi-Bi-Si rekao da bi se kladio na pad vrednosti jedinstvene valute evrozone.

- Mislim da je to valuta koja je ne samo na izdisaju već ima stvarni problem i mogla bi da doživi slom u narednih godinu do godinu i po dana. Nisam jedina osoba ili ekonomista sa takvim pogledom na stvari. Neko priznat kao Džozef Stiglic, čuveni ekonomista Svetske banke, napisao je celu knjigu na tu temu - rekao je Maloh.



Uprkos preprekama, kako je naveo, Britanija će dobiti sporazum o slobodnoj trgovini sa Amerikom pre drugih u EU, a izbori u Holandiji, Francuskoj i Nemačkoj mogli bi da dovedu do suštinske reorganizacije Unije.

