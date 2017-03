DEVIZNA PRIMANJA: Svaki peti gazda daje platu u evrima

Plate fiksirane u evrima, a isplaćene u dinarima u Srbiji daje svaki šesti ili peti poslodavac.

- To su većinom inostrane kompanije iz oblasti automobilske industrije, telekomunikacija, bankarstva, određene uslužne delatnosti, IT i kompanije koje su u našoj zemlji tek registrovale predstavništvo sa manjim brojem zaposlenih ili imaju nameru da ga registruju - kaže za Kurir Zoran Bukilić, direktor za kadrovske i pravne poslove „Trenkvaldera“.



To rade jer im je stalo da motivišu zaposlene da postižu dobre rezultate, ali i da bi ih vezali za sebe.

- Teško je reći koliko ima takvih kompanija, ali na osnovu našeg iskustva, to je oko 15 do 20 odsto poslodavaca - navodi on. Ove kompanije ugovaraju u evrima i topli obrok, regres, bonuse, čak i troškove prevoza.



Autor: Foto: Shutterstock