DOBILI DOZVOLU: Uskoro počinje sa radom prva kineska banka u Srbiji

"Narodna banka Srbije je, po zahtevu osnivača - Bank of China Hungary Close Ltd. iz Budimpešte, pošto je ocenjeno da su ispunjeni svi propisani uslovi, dala dozvolu za rad banci koja će poslovati pod poslovnim imenom Bank of China Srbija, akcionarsko društvo, Beograd", navode u NBS.

Kako dodaju, banka se, nakon dobijanja dozvole za rad i svih propisanih saglasnosti NBS, upisala u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre.

Foto:Thinkstock

To će biti prva kineska banka koja radi u Srbiji.

Osnivač banke u Srbiji je Bank of China Hungary Close Ltd. iz Madjarske, čiji je vlasnik Bank of China Ltd iz Kine, koja je u prvih pet banaka u svetu po vrednosti tržišnih transakcija. Banka u Srbiji će, kako je planirano, biti centrala Kineske banke za Balkan i istočnu i zapadnu Evropu.

Prema ranijim najavama, banka u Srbiji bi trebalo da počne da radi 20. januara.

Autor: Agencija BETA