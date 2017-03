JOŠ DVE NEDELJE DO POČETKA: Pro PR 15. jubilarna konferencija u Hrvatskoj Biznis 16:30, 22.03.2017. 1

Samo dve nedelje dele nas do PRO PR konferencije koja će se održati od 6. do 9. aprila 2017. u Termama Tuhelj, u Hrvatskoj.

Produžen je rok prijave, po posebnoj ceni od 555 eura, do 1. aprila 2017.! Prijave su u toku, stoga požurite da na vreme osigurate svoje mesto na jubilarnoj 15. PRO PR konferenciji.



Neki od stručnjaka iz područja komunikacija će biti: Bryson Thornton, regionalni direktor Philip Morrisa, John Shield, direktor komunikacija u BBC-u, Francis Ingham, generalni direktor PRCA-e i izvršni direktor ICCO i mnogi drugi.



Zelenilo i priroda koje ispunjavaju Zagorje okružena je brežuljcima i ispunjena vinskim puteljcima, prostranim vinogradima i dobrim društvom. Ova oaza nudi brojne mogućnosti onima koji vole mir i svežinu, daleko od gradske vreve. Zagorje nudi posebno iskustvo za one koji još nisu okusili čari seoskog domaćinstva i fine domaće hrane.

