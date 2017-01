KAKO JE PROPAO POSAO VEKA U SFRJ: Deset milijardi dolara prohujalo sa vihorom

Verovatno to i jeste istina, ali, dok se „jugo“ uz bezbroj ispravki i viceva izvozio u SAD, tiho, daleko od očiju javnosti, spremao se novi posao, za koji je ovaj sa automobilima bio „mala maca“.



Naime, Savezna direkcija za promet i rezerve proizvoda sa posebnom namenom (što je rogobatan naziv za nešto što je poznatije pod nazivom „Jugoimport - SDPR“, državna kompanija za prodaju oružja, vojne opreme i transfera tehnologije) u tajnosti je spremala proboj na američko tržište, i to sa najlepšim i najuspešnijim avionom koji je bivša Jugoslavija ikad imala - „galebom“. Čisto poređenja radi, za osam godina izvezeno je oko 160.000 vozila „jugo“ i ukupna zarada se kretala oko 600 miliona dolara, a posao sa avionom „galeb“ bio je vredan neverovatnih 10 milijardi dolara.



Javnost nikada nije saznala detalje tog ugovora, niti je znala da su upravo u trenucima raspada SFRJ vrata za ekonomski oporavak bila najšire otvorena. Partner u ovom ogromnom poslu trebalo je da bude „Dženeral dajnamiks“, najveća i najmoćnija kompanija za proizvodnju aviona na svetu u to vreme. Čovek koji je u ime bivše Jugoslavije stavio potpis na ugovor sa „Dženeral dajnamiksom“ pristao je da za Njuzvik otkrije kako im je to pošlo za rukom.



Autor: Foto: Stefan Jokić