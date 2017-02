BEOGRAĐANIN NA MUKAMA: Kupio bojler greškom, a sad i neraspakovan neće da mu zamene?!

Prodavac nema obavezu da vam vrati novac ili omogući zamenu za drugu robu ako želite da vratite proizvod koji niste ni otvorili. Zakon o potrošačima je na strani prodavaca, pa potrošačima ostaje da ih bojkotom nauče poštovanju evropske prakse.



Zbog svega ovoga neprijatno iznenađenje doživeo je Beograđanin koji je pre nekoliko dana kupio bojler. Istina, prvo iznenađenje bilo je kad je shvatio da je i supruga kupila bojler, i to sličan kao i on.



Domaće trgovinske kuće



Naravno, pozvao je prodavnicu, velike domaće trgovinske kuće, da bi pitao kad može da vrati bojler i zameni ga za nešto drugo, jer nije ni raspakovan, ali samo su mu poručili da to nije moguće.



Obaveza prodavca da u ovom slučaju vrati novac ili omogući kupovinu druge robe ne postoji ni u Zakonu o potrošačima. Srpski zakon je, kako kažu u organizacijama potrošača, u stvari prepisan iz Evropske unije, gde to takođe nije obaveza, ali nešto drugo nije prepisano - dobra volja većine prodavaca da u roku od nekoliko dana omoguće zamenu robe.

- Sve je na prodavcu, i na Zapadu i u Srbiji. Ima slučajeva da prodavci dozvoljavaju zamenu i u Srbiji, ali daleko da je to praksa kao u EU, gde na računu piše da može da se zameni u roku od nekoliko dana. Naši prodavci moraju da rade na zadovoljstvu potrošača, da pokažu brigu o potrošaču, ali se oni ponašaju po principu ‚samo da uzmemo pare‘ - kaže Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS). On savetuje potrošače da ne kupuju u trgovinama koje ne žele da im zamene neraspakovanu robu.



Negativna reklama



- Nadam se da će se prodavac u konkretnom slučaju predomisliti jer je negativna reklama veoma nezgodna - kaže Nikolić.



U Ministarstvu trgovine potvrđuju da, prema Zakonu o zaštiti potrošača, trgovac nema obavezu da vrati novac potrošaču, ali može u skladu sa svojom poslovnom politikom i dobrim trgovačkim običajima da im izađe u susret i prihvati vraćanje neraspakovane robe.

Činjenice



KAKO VAS ŠTITI ZAKON



sve što nije kupljeno u prodavnici (van poslovnih prostorija) može da se vrati u roku od 14 dana bez navođenje razloga



izjednačeno je zakonsko pravo na reklamaciju u roku od dve godine



predugovorno obaveštavanje - prodavac je dužan da saopšti sve važne informacije - ugradnja, održavanje, montaža



osam dana je rok da se reši reklamacija



GDE VAS NE ŠTITI



rok trajanja robe od dve godine ne znači da svaka roba može da traje toliko dugo



ako nešto kupite i koristite, ne možete ga vratiti ako ste nezadovoljni



prilikom raskida ugovora morate da vratite robu da biste dobili novac

