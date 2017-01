KUPITE STAN U 2017. - BIĆE NAJJEFTINIJI DOSAD: Nekretnine će uskoro poskupeti

Ukoliko imate mogućnosti i želite da kupite stan, učinite to ove godine, jer je već od 2018. moguć blagi porast cena, pokazuje godišnje istraživanje portala „Halo oglasi nekretnine“.



Naime, kako navodi ovaj portal, cene na tržištu nekretnina su najniže u poslednjih 10 godina, kamate na stambene kredite tokom prošle godine pale su ispod tri odsto, a prema nekim prognozama, može se očekivati da će već od marta pasti i na 2,2 odsto. Osim toga, ponuda nekretnina je dobra, a kvalitet posredničkih usluga na najvišem nivou do sada.



Stabilne cene, više se zida



Cene su stabilne, a ponuda raste jer je Zakon o planiranju i izgradnji zaživeo i u praksi. To je rezultiralo povećanom gradnjom stambenih zgrada, pa je ponuda stanova naročito dobra u novogradnji, koja je sada uvedena u legalne tokove i maksimalno zaštićena od mogućih prevara.



Banke na strani građana



Kamatne stope na stambene kredite dvostruko su manje nego pre pet godina i kreću se oko tri odsto. Kako tvrde upućeni, bankama je u interesu da i u narednim godinama daju pozajmice za kupovinu stanova, pa bi se zbog toga moglo očekivati da kreiraju još povoljnije uslove, od kojih bi jedan bio i dodatno snižavanje kamate.



Bezbedna kupovina



Kad je reč o samom kvalitetu posredničkih usluga na tržištu, one su bolje još otkad je u 2015. uvedena obaveza da agenti koji se bave poslom posredovanja u prodaji ili kupovini nekretnine moraju za to da imaju i odgovarajuću licencu. Uvedena su i pravila i promene kad je reč o oglašavanju, te sada ne može da se izmišlja kvadratura, a da u realnom životu takva nekretnina ne postoji.



Porast cena u 2018. godini



Međutim, s obzirom na to da se očekuje povećana potražnja za stanovima tokom ove godine, i to iz dva razloga - ulaganje u nekretnine trenutno je jedan od najisplativijih vidova zarade jer su kamate na štednju u evrima na minimumu, dok će drugi razlog povećane tražnje u 2017. sigurno biti dalje smanjenje kamate - realno je očekivati da cene nekretnina počnu da rastu, najpre u prestonici, a potom i u ostatku Srbije, navodi ovaj portal.



